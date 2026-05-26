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Nuevo León

Inaugura Raúl Cantú el Torneo Nacional 'Ángel Macías'

El torneo, inaugurado en el municipio de Salinas Victoria, reúne a 15 equipos y más de 50 juegos en el nuevo estadio 'Niños Campeones'

  • 26
  • Mayo
    2026

Con una fiesta deportiva que reúne el talento de 15 equipos procedentes de diversos estados de la República, el alcalde Raúl Cantú de la Garza encabezó la inauguración del Torneo Nacional de Béisbol “Ángel Macías”, en la categoría Peewee. 

La ceremonia de apertura tuvo como escenario el recién estrenado Estadio de Ligas Pequeñas de Béisbol “Niños Campeones”. Este moderno parque, en conjunto con la Unidad Deportiva Salinas Victoria, albergará una intensa jornada de más de 50 juegos programados del 23 al 29 de mayo, fecha en la que se disputará la gran final. 

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El protocolo inaugural quedó sellado con el tradicional lanzamiento de la primera bola, el cual contó con una alineación que unió la historia y el presente del municipio y el deporte: Raúl Cantú, actual alcalde del municipio; Cruz de la Garza, exalcalde de Salinas Victoria; Saúl López, director nacional de Ligas Pequeñas de México; y Raynold Villarreal, director regional 1 de Ligas Pequeñas de Nuevo León. 

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de impulsar espacios deportivos dignos para la niñez y juventud, así como fomentar el deporte como herramienta de formación, disciplina y unión comunitaria. 

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En el evento, el directivo nacional Saúl López hizo una pausa para entregar un reconocimiento especial al alcalde Raúl Cantú por su firme impulso al béisbol infantil.  

“Durante la inauguración, Saúl López reconoció el trabajo y el impulso que el alcalde Raúl Cantú ha brindado al béisbol infantil en Salinas Victoria, motivo por el cual le entregó un reconocimiento especial. Además, destacó que el Estadio de Ligas Pequeñas 'Niños Campeones' es actualmente el mejor estadio de ligas pequeñas de México”, se agregó. 

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El torneo arrancó con las emociones a flor de piel en el juego inaugural. Los anfitriones, Osos Negros de Salinas Victoria, se midieron en un duelo de poder a poder contra la Liga 30 Caballeros de Córdoba, Veracruz. 

En un encuentro que mantuvo a la afición al filo de la butaca hasta el último out, la novena local hizo valer su casa y se llevó una espectacular victoria con una pizarra final de 13 carreras a 12. 

Las autoridades de Salinas Victoria reafirmaron su compromiso con el deporte al tener una sede de primer nivel para eventos deportivos en el país. 


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