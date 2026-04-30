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Nuevo León

Celebra Raúl Cantú Día del Niño en Salinas Victoria

Uno de los momentos de mayor euforia fue la rifa de premios, donde decenas de pequeños resultaron ganadores de juguetes y bicicletas.

  • 30
  • Abril
    2026

En una jornada marcada por la alegría y la convivencia familiar, el alcalde Raúl Cantú de la Garza encabezó los festejos del Día del Niño y la Niña, logrando una convocatoria récord de más de 10,000 personas.

Para asegurar que la celebración llegara a todos los rincones del municipio, el Gobierno Municipal desplegó dos eventos masivos de manera simultánea: uno en la Plaza Principal y otro en la cancha de fútbol de la colonia Satélite del Norte.

Diversión y espectáculos para todos

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, Nelly Garza, el edil convivió con las familias salinenses en ambos puntos. La programación artística destacó por su variedad, logrando captar la atención de niños de todas las edades con:

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  • Shows en vivo: La participación de Los Mesmos Show.

  • Tendencias: Un tributo a las Cazadoras de Demonios K-pop.

  • Actividades: Instalación de inflables, módulos de pintacaritas y entrega de dulces.

Uno de los momentos de mayor euforia fue la rifa de premios, donde decenas de pequeños resultaron ganadores de juguetes y bicicletas.

Compromiso con el tejido social

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Durante el evento, Raúl Cantú de la Garza reafirmó que estas actividades son pilares fundamentales para el desarrollo integral de la infancia en el municipio.

“Es fundamental seguir generando espacios de convivencia y momentos especiales para nuestra niñez. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por su bienestar y desarrollo”, puntualizó el alcalde.

Con este tipo de iniciativas, la administración municipal busca fortalecer el tejido social y promover la unión familiar, consolidando estos festejos como una tradición que fomenta el esparcimiento sano y seguro en Salinas Victoria.


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