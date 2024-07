Rechaza PRI cobro de cuota extra en el recibo del agua

“Hasta que la empresa no garantice a Nuevo León un servicio de calidad y continuidad, no es tiempo de estar hablando de nuevas cuotas, aunque sean voluntarias, no es el timing correcto para hablar de esto"

“Insistiríamos al arquitecto Barragán que aclare, en base a lo que sucedió en el Consejo, que al día de hoy no está autorizada esta cuota de aportación voluntaria”, dijo Caballero en entrevista