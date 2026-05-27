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Nacional

Movimiento del Sombrero rechaza reforma electoral 

Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron frente al Congreso de Michoacán para exigir la suspensión de la reforma electoral en discusión

  • 27
  • Mayo
    2026

Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron frente al Congreso del Estado de Michoacán para exigir la suspensión de la reforma electoral en discusión, al considerar que afecta a las candidaturas independientes rumbo al proceso de 2027. 

Integrantes del llamado Movimiento del Sombrero se manifestaron este miércoles frente al Congreso del Estado de Michoacán, donde exigieron detener la reforma electoral en discusión al señalar que busca limitar la participación de candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027. 

La protesta escaló en tensión cuando los inconformes intentaron ingresar al recinto legislativo. En el exterior se registraron empujones, golpes y patadas contra la puerta principal, mientras en el interior el acceso permanecía cerrado con cerrojos y resguardo del inmueble. 

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Durante el forcejeo, una de las ventanas del edificio histórico resultó dañada, en medio de reclamos de los manifestantes, quienes acusaron que el Congreso no representa a la ciudadanía y le está dando la espalda a las expresiones independientes. 

Los integrantes del movimiento señalaron que la iniciativa en discusión contiene disposiciones que buscan restringir el uso de símbolos y elementos distintivos entre candidaturas sin partido, lo que consideran un intento de debilitar su organización política. 

En ese contexto, afirmaron que la reforma estaría dirigida a frenar el crecimiento del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027. 

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En el lugar estuvo presente la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien criticó la negativa de acceso al recinto legislativo y afirmó que la sesión debería ser pública. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a observar los trabajos del Congreso y acusó falta de apertura por parte de los legisladores. 

Quiroz sostuvo que la reforma refleja, en su visión, una reacción ante el avance de las candidaturas independientes, al tiempo que aseguró que su movimiento no busca ingresar por la fuerza al recinto. 

La presidenta municipal añadió que, aunque hay puntos de la reforma con los que coinciden, como la anulación de elecciones por vínculos con el crimen organizado y sanciones a deudores alimentarios, el contenido general de la iniciativa apunta a debilitar a las fuerzas ciudadanas sin partido. 

La discusión de la reforma electoral continúa en el Congreso local, en medio de un ambiente de tensión entre legisladores y grupos de manifestantes.

Grecia Quiroz


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