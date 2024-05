Reciclar sí funciona; llaman expertos a tomar acción

Entérate: ¡Sí, sirve separar la basura en casa! De hecho, el llamado de los expertos es a que sí la separes.

Uno de los mayores mitos que tenemos los ciudadanos mexicanos en la actualidad es que no tiene ninguna utilidad el separar la basura en casa para reciclar materiales como plásticos, ya que el camión recolector al final la revuelve; sin embargo, esto no sólo no es cierto, sino que puede ser muy útil y benéfico para el medio ambiente.

Y es que la cultura de la separación de la basura desde casa de hecho es clave para optimizar el reciclaje de los productos en los centros de procesamiento, y con ello la ruta a seguir para frenar las montañas de desechos y las llamadas “islas de plástico” en los mares.

Lo anterior porque, de no separarse, los residuos reciclables como plástico y cartón se contaminan con la materia orgánica de nuestra basura, y ya son más difíciles de separar en centros de procesamiento y confinamiento; incluso algunos residuos reciclables ya contaminados no son aceptados en centros de reciclaje.

Este planteamiento de sí separar en casa fue una de las ideas centrales expresadas en el Foro Sustentabilidad y Reciclaje transmitido por Azteca Noreste, en el que participaron los más importantes expertos del sector.

Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente en Nuevo León; Jaime Torres, director de Comunicación de ECOCE y Jesús Lucatero, director de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad de ARCA México.

También Adrián Lozano, cofundador de SOSAC y Guillermo Díaz, gerente general de REGENERA y que fue moderado por el periodista Luis Padua.

Durante el programa, los expertos coincidieron en que además de considerar se participe en facilitar la labor de los trabajadores en los centros de procesamiento, otra razón poderosa para separar residuos es disminuir la cantidad de basura que llega al mar o que es confinada bajo tierra.

Casos como las montañas de basura o las islas de plástico que se encuentran en el océano son ejemplos de la falta de conciencia a la hora de desechar algún producto, estas trastocan el medio ambiente y también provocan cambios en la vida de la fauna en el mar y en tierra.

Al ser productos que difícilmente se degradan y vuelven a formar parte de las materias primas, la relevancia de una estructura de aprovechamiento de los plásticos, vidrios, metales y sus derivados, toma terreno en las industrias y en la vida cotidiana del país.

Jaime Torres, director de comunicación de Ecología y Compromiso Empresarial, destacó la importancia de separar la basura por materiales desde el hogar, ya que difícilmente el personal de servicios de limpia los distingue, lo que es un obstáculo más para que estos lleguen a las plantas recicladoras.

“Los plásticos y cualquier material, metales, vidrio, todos son ajenos a la naturaleza y no deben estar ahí, o sea el problema no es el plástico o el material, sino lo que hacemos con el, entonces es importantísimo separarlos desde casa, somos el primer eslabón de ayuda, si nosotros no lo separamos adecuadamente, personal de basura no los puede distinguir y no los puede canalizar a las plantas recicladoras”, expuso Torres.

Ante esto, Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos de ARCA Continental México, detalló lo que dicha empresa hace por los acopiadores o mejor conocidos como pepenadores, para avanzar en la economía circular y dar el valor y reconocimiento adecuado a su labor.

“Nosotros trabajamos con ellos en formalizarlos, tratar que no haya niños trabajando en la cadena, el pagar bien y por arriba del mercado el valor del PET, esto es muy importante Luis, tratar que esta gente tenga un empleo digno, que estas familias tengan un ingreso remunerado justo por ese trabajo que es un trabajo difícil, trabajo que la sociedad necesita y requiere”, comentó Lucatero.

La producción de energía es otra forma de aprovechar estos materiales y evitar que continúen contaminados, Guillermo Díaz, gerente general de REGENERA platicó el caso de CEMEX que aprovecha la liberación de gas metano de los desechos orgánicos y la fusión de los inorgánicos en la producción de cemento.

“En el relleno sanitario, adicional al tema del CO2 y demás, va a generar gases de efecto invernadero, específicamente metano, si comparamos las soluciones de sí este material lo pongo en un relleno sanitario voy a tener una emisión de metano, que es un gas de efecto invernadero, muchísimo más que el CO2 o lo utilizo para producir energía dentro del horno adicional en el horno tiene la ventaja de ser altas temperaturas y la fracción inorgánica se integra en la misma química del cemento”, explicó Díaz.

Como parte del avance a la economía circular, el secretario de Medio Ambiente del estado, Alfonso Martínez Muñoz, señaló que es necesario adoptar un formato de renta en productos, facilitando su reciclaje por medio de la recuperación de la empresa proveedora para darle un nuevo uso.

SE INCREMENTA RECUPERACIÓN DE ENVASES PET EN MÉXICO

En 2023, las 80 empresas que conforman ECOCE lograron incrementar la cantidad de PET recuperado, pasando de un 52% en 2020 a un 63% en 2023, fijándose como meta un 80% para 2030.

Para lograrlo, dicha organización tiene un plan de incremento gradual en el que se contempla que para 2025 el incremento sea del 70 por ciento.

Esto al señalar que actualmente la industria del reciclaje en México tiene la capacidad instalada para reciclar 7 de cada 10 envases de PET.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos de Reciclaje de Plásticos 2023, el PET es el material que más separan los mexicanos en un 54%, seguido del PEAN y el PP con un 40%, cifras que representan una oportunidad para seguir impulsando la separación, acopio y reciclaje o valoración de los materiales plásticos.

Comentarios