Reconocen trayectoria femenina con premio municipal

En una ceremonia realizada este jueves 12 de marzo, el Gobierno Municipal entregó el Premio Municipal a la Mujer 2026 para reconocer la trayectoria y aportaciones de mujeres que han contribuido al desarrollo social, cultural y profesional de la ciudad.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo del Desierto, donde autoridades y asistentes destacaron la importancia del papel femenino en la vida pública de la capital del estado.

Durante la ceremonia, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la labor y el esfuerzo de las mujeres que impulsan el crecimiento de la comunidad desde distintos ámbitos.

El edil subrayó que su administración mantiene el compromiso de fortalecer políticas públicas que favorezcan la participación, el bienestar y la seguridad de las mujeres en la ciudad.

Asimismo, destacó que el actual gobierno municipal trabaja con una visión incluyente, “de y para las mujeres”, con acciones enfocadas en garantizar su protección y promover su participación activa en el desarrollo de la capital de Coahuila.

La entrega del galardón también buscó visibilizar el liderazgo femenino y motivar a más ciudadanas a involucrarse en la construcción de una mejor comunidad.

Comentarios