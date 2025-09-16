Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_16_T170128_188_2403aad27c
Nuevo León

Reconocen a niña de 13 años por hacer donación de órganos

Una niña de 13 años fue reconocida por todo el personal del IMSS por donar sus órganos para darle la oportunidad de vida a alguien más

  • 16
  • Septiembre
    2025

A pesar de ser un momento triste para su familia al perder la vida, una niña de 13 años fue reconocida por todo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social por donar sus órganos y así darle la oportunidad de vida a alguien más. 

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) #25 en Monterrey la menor de 13 años fue despedida con aplausos en el hospital tras donar su hígado, riñones y córneas. 

“Su familia realizó el gesto de solidaridad más grande: donar órganos y sembrar esperanza de vida en otros corazones.

“Gracias a su altruismo, los especialistas de la UMAE 25, en Monterrey, procuraron y trasplantaron hígado, riñones y córneas”, escribió el IMSS en sus redes sociales. 

En el video se observa a la menor envuelta en sabanas trasladada en una camilla mientras recibe cientos de aplausos y sus padres presentes se despiden de ella con lagrimas en el rostro. 

La donación de órganos se ha convertido en un tema crucial de salud pública en México y en el mundo, ya que cada año, miles de pacientes dependen de un trasplante para sobrevivir o mejorar su calidad de vida, pero la falta de donadores mantiene largas listas de espera.

Según las cifras del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) los órganos más necesitados en México para un trasplante son el riñón, córneas, hígado, corazón, pulmones y páncreas, pues más del 70% de las personas en lista de espera necesitan uno de estos órganos.


