Cerrar X
ab655ef2_8003_4e31_8318_612228518bc1_2d8c483f3b
Nuevo León

Reconocen legado de Mauricio Fernández en España

El Ayuntamiento de Almagro, España, lamentó el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza y destacó su legado cultural y amor por la preservación

  • 23
  • Septiembre
    2025

La influencia de Mauricio Fernández Garza no solo se quedó en México, sino que rompió fronteras y la noticia de su lamentable fallecimiento llego hasta oídos españoles, donde la pérdida del histórico alcalde no pasó desapercibida.

Y es que la noticia provocó que todos aquellos que compartieron un momento de su vida junto a Fernández Garza hicieran publicas sus condolencias, lo sorprendente fue que el ayuntamiento de Almagro, España también dio el pésame a través de redes sociales.

Desde el perfil institucional del municipio español se lamentaron el deceso de quien en 2021 adquirió el Palacio de los Marqueses de Torremejía, lugar donde Fernández aseguró tener su residencia en aquel año.

El mensaje del alcalde de Almagro, Francisco Ureña, indicó que tenía conocimiento de la lucha de Mauricio Fernández contra el cáncer que terminó por arrebatarle la vida, sin embargo, no considero que fuera tan pronto.

Asimismo, lamento su apresurado fallecimiento y dijo que su legado cultural y afición por la preservación perduraran en el ayuntamiento español, también extendió el apoyo para la familia del histórico edil panista.

“Desde Almagro transmitimos nuestro más profundo pésame por el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza. Sabíamos de su enfermedad, pero no esperábamos que su muerte llegara tan pronto.

Su legado cultural y su amor por la preservación del patrimonio perdurarán en la memoria de Almagro.

Mi solidaridad y la de todo el Ayuntamiento están con su familia. Descanse en paz”, afirmó el alcalde Francisco Ureña.

3d1bda8e-861c-43d0-b5af-736be1ad6326.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_44_26_PM_dd17b6873b
Honrará San Pedro a Mauricio Fernández con guardia de honor
EH_UNA_FOTO_2025_09_23_T184214_820_652f1b671f
Fallece el mítico entrenador del béisbol venezolano Buddy Bailey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_23_at_2_32_47_PM_4759fc3f51
Sonreír y equivocarse: las claves del éxito de Carles Tejedor
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×