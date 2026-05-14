Reconocen el Parque Libertad en congreso celebrado en Tijuana
El reconocimiento se entregó en el marco del Congreso Parques 2026, celebrado en Tijuana, donde el proyecto nuevoleonés destacó entre propuestas de otros países
- 14
-
Mayo
2026
Lo que alguna vez fue un recinto de exclusión y violencia, hoy es un referente de éxito en urbanismo y participación social. El Parque Libertad, construido sobre los terrenos del antiguo Penal del Topo Chico, ha sido galardonado con una Mención Honorífica por parte de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México (ANPR).
El reconocimiento se entregó en el marco del Congreso Parques 2026, celebrado en Tijuana, donde el proyecto nuevoleonés destacó entre propuestas de países como Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana.
Un modelo de "Activación Social"
El proyecto, titulado "Ponte Nuevo: Parque Libertad", compitió en la categoría de Activación Social, Educativa y Cultural. Según el comité evaluador de la ANPR, el espacio obtuvo una de las puntuaciones más altas gracias a sus estrategias en:
Recuperación urbana: Transformación total de un sitio con carga histórica negativa.
Sostenibilidad: Integración de áreas verdes y respeto al entorno.
Reconstrucción del tejido social: Creación de un punto de encuentro seguro para la comunidad.
La subsecretaria de Atención Ciudadana, Lorena Pulido, fue la encargada de recibir la distinción, subrayando que este espacio ha dejado atrás su pasado sombrío para convertirse en un pulmón cultural para el estado de Nuevo León.
El 'Modelo Nuevo León' de participación
A diferencia de otros proyectos de infraestructura, el diseño del Parque Libertad no fue decidido exclusivamente desde una oficina gubernamental. El éxito del espacio radica en la colaboración directa con los vecinos.
“Tocamos más de 5 mil puertas, caminamos por las calles, hicimos talleres y recorridos para saber qué soñaban las personas para este espacio”, señaló Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana.
Para lograr este resultado, el Gobierno del Estado implementó un modelo donde las personas "levantan la mano y el gobierno escucha". En este esfuerzo transversal participan diversas dependencias:
Un monumento a la ciudadanía
Tras haber sido un proyecto desatendido por administraciones pasadas, el Parque Libertad se consolida hoy como la obra emblemática de renovación urbana en la entidad. Para las autoridades estatales, este premio no solo reconoce la obra física, sino el proceso humano detrás de ella.
“El Parque Libertad no es una obra más del Gobierno, es un monumento a la Participación Ciudadana”, concluyó Acosta, reafirmando el compromiso de poner a las personas en el centro de las soluciones públicas.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas