Nuevo León

'Reforma Electoral reduce 25% costo de elecciones': Judith Díaz

La senadora de Morena respaldó la iniciativa al afirmar que obligará a legisladores a hacer campaña, reducirá costos del INE y eliminará las plurinominales

  • 26
  • Febrero
    2026

Las personas que deseen ser senadores ya no tendrían asegurado el puesto por simple "amiguismo" ya que la reforma electoral impulsada la Presidenta, Claudia Sheinbaum, acaba con estas prácticas y orilla a que todo aquél que quiera ser legislador, salga a realizar campaña, afirmó la senadora de Morena, Judith Díaz Delgado.

En este sentido, la senadora de Morena por Nuevo León así defendió la iniciativa explicando puntos claves del proyecto que se dio a conocer el pasado miércoles durante la conferencia matutina de la mandataria este miércoles.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la senadora defendió las propuestas de la iniciativa, las cuales incluyen la reducción del 25% del costo de las elecciones y del dinero que se entrega a las bancadas, además de la reducción del sueldo que perciben trabajadores del INE, así como la eliminación de sus bonos.

La legisladora explicó que el motivo de la reducción de los sueldos de los trabajadores del INE es que algunos perciben más dinero que hasta la misma Claudia Sheinbaum.

"Se van a disminuir los sueldos para aquellos que trabajan en el INE, porque tienen sueldos altos, ganan más que el presidente o que la presidenta en este caso", señaló Díaz.

Otra de las propuestas de la que habló fue sobre que, cada uno de los congresos locales tendrá un presupuesto diferente, además de reducir el número de regidurías, así como la reducción del número de senadores, pasando de 128 a 96.

Uno de los ejes clave de la reforma es que, con su aprobación, los diputados tendrán que ser elegidos por el voto popular, además de eliminar los plurinominales.

Otro punto clave del cual habló Judith Díaz es sobre el inicio del conteo de los votos, tema del cual aseguró que, a diferencia de otros conteos, este iniciará inmediatamente después del cierre de las casillas.

¿Sabías además que al término de la jornada se van a empezar a contar y no se van a esperar tres o cuatro días para que en las juntas distritales se empiecen a contar los votos?", dijo la legisladora.

Esta reforma fue presentada este miércoles por la Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina y será presentada ante el Congreso el próximo lunes.


