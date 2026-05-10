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Nuevo León

Refuerza Guadalupe infraestructura y cuidado en Cerro de la Silla

La administración municipal entregó hace una semana la renovación del acceso del área natural protegida con dichas renovaciones

  • 10
  • Mayo
    2026

Como parte de los esfuerzos por brindar un cuidado ambiental, el Gobierno de Guadalupe reforzó la infraestructura del mirador del Cerro de la Silla.

Con trabajos no invasivos y cuidado al medio ambiente, la plancha de lo que fue el teleférico del Cerro de la Silla cuenta con un barandal de seguridad de 103 metros lineales, además de que se trabaja en la rehabilitación de acabado de losa, colocación de pintura y columnas que sostienen la explanada.  

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Ante esto, el alcalde Héctor García corroboró los avances para recordar a la comunidad que el acceso al Cerro de la Silla es gratuito.

“Los trabajos son no invasivos, estamos cuidando la flora y la fauna, y las acciones aquí emprendidas son para cuidar la seguridad de miles de personas que gustan visitar esta zona y que seguramente con el Mundial van a venir muchos más y no queremos saber de algún accidente, esto es por seguridad de la gente, pero siempre cuidando la naturaleza”, dijo el edil. 

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La administración municipal entregó hace una semana la renovación del acceso del área natural protegida con dichas renovaciones.

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Además, el gobierno municipal instaló anuncios para recordar a los visitantes la importancia de cuidar la zona natural, por lo que instaron a la ciudadanía a no tirar basura ni desperdicios, así como a evitar llevar encendedores y cerillos.


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