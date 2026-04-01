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Nuevo León

Refuerzan seguridad por vacaciones de Semana Santa

El despliegue de personal de seguridad se realizará de forma permanente en zonas urbanas, carreteras y puntos turísticos o de alta afluencia

  • 01
  • Abril
    2026

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, Protección Civil Nuevo León implementó un operativo especial de prevención y seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y de los visitantes que se desplazan por todo el estado durante estos días de alta movilidad.

El despliegue se lleva a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y dependencias municipales, estatales y federales, con presencia permanente en zonas urbanas, carreteras y puntos turísticos de mayor afluencia.

Como parte de las acciones principales, se realizan recorridos preventivos en carreteras estatales y federales, así como vigilancia constante en cuerpos de agua como balnearios, presas y ríos.

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También se mantiene presencia operativa en parajes naturales y zonas recreativas donde se registra una alta concentración de visitantes.

Para una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, la dependencia cuenta con tres helicópteros, los cuales son utilizados para atender emergencias como incendios forestales, rescates en montaña o accidentes viales, además de efectuar recorridos de monitoreo aéreo en zonas de difícil acceso.

De manera adicional, se instalaron puntos de auxilio y módulos de atención en sitios estratégicos del estado, donde personal capacitado brinda orientación y apoyo a turistas y a la población en general.

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Asimismo, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para emitir alertas oportunas ante riesgos como altas temperaturas, incendios forestales o cambios bruscos en el clima.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar fogatas y quemas de basura, conducir con precaución, respetar las indicaciones en ríos y presas, y poner especial atención en menores y adultos mayores.

Ante cualquier emergencia, se recordó a la población comunicarse de inmediato al 9-1-1.


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