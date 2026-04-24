Refuerzan vigilancia en escuelas con K9 por amenazas

Autoridades estatales implementaron un refuerzo en la seguridad de planteles educativos en Nuevo León, luego de la circulación de amenazas en redes sociales. Las acciones incluyen operativos preventivos, revisiones con binomios caninos y mayor presencia policial en distintos municipios.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, informó que existe una coordinación constante con la Fiscalía General de Justicia, autoridades municipales y el sector educativo para atender cada reporte y garantizar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Activan protocolos ante cualquier amenaza

El funcionario explicó que todas las alertas son atendidas con seriedad, por lo que se activan de inmediato protocolos de vigilancia, inspección y monitoreo en los centros escolares donde se detecta algún posible riesgo.

Asimismo, destacó que el objetivo principal es brindar tranquilidad a los padres de familia y evitar cualquier situación que ponga en peligro a la comunidad estudiantil.

Operativos en distintos niveles educativos

Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, detalló que se han desplegado acciones en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, principalmente en el área metropolitana, aunque también en otros municipios.

“Se han practicado operativos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. De hecho, el día de hoy en la mañana se está haciendo en la Preparatoria 8”, explicó.

Indicó que en estos operativos participan agentes ministeriales y el grupo canino K9, quienes realizan inspecciones preventivas dentro de los planteles.

“Van con el grupo de caninos K9, van agentes ministeriales y se hacen revisiones. La idea es cerciorarnos de que no vaya a pasar una tragedia de esa naturaleza”, expresó.

Vigilancia se mantiene en todo el estado

El fiscal agregó que también se han llevado a cabo diligencias en municipios como Linares y otras zonas de la entidad, como parte de una estrategia para inhibir posibles actos de violencia.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantendrán la vigilancia en escuelas y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier amenaza a través de los canales oficiales para actuar de manera inmediata.

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