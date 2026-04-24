Ofrece Chihuahua apertura en investigación por agentes de EUA

El Gobierno de Chihuahua manifestó su disposición y apertura para colaborar en la investigación por la muerte de dos oficiales instructores de Estados Unidos, quienes fallecieron junto a dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tras un accidente carretero en la entidad.

A través de un comunicado, la gobernadora Maru Campos confirmó que sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que se revisaron los avances de las indagatorias.

Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.



En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/zbHUigdH1t — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 24, 2026

Comparten avances de la investigación

De acuerdo con la mandataria estatal, durante el encuentro se expuso el estado actual de las investigaciones relacionadas con el accidente en el que viajaban los agentes extranjeros acompañados por personal estatal.

Campos señaló que su administración mantendrá una comunicación constante con el Gobierno federal para dar seguimiento puntual al caso.

“Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”, expresó.

Llamado a la coordinación institucional

La gobernadora subrayó que existe coincidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum en la necesidad de fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, especialmente en temas de seguridad.

“Los gobiernos deben trabajar juntos por la seguridad de las familias y la integridad soberana del país”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que esta disposición es “indeclinable” para su administración, al considerar que la colaboración con autoridades federales ha sido clave para reducir la violencia y contener al crimen organizado en la entidad.

“Mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, añadió.

El posicionamiento del Gobierno de Chihuahua se da un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara, durante la conferencia matutina, que intentó comunicarse con la gobernadora sin éxito.

Según explicó la mandataria federal, realizó una llamada telefónica a Campos, pero fue informada de que “no estaba en su oficina”.

En ese mismo espacio, Sheinbaum advirtió que se investigaría si hubo participación o autorización indebida para la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, lo que podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

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Cabe señalar que el caso ha cobrado relevancia no solo por la muerte de los agentes estadounidenses, sino por las implicaciones legales en torno a la presencia de personal extranjero en operativos dentro del país.

La legislación mexicana establece que cualquier colaboración con agencias internacionales en materia de seguridad debe apegarse a protocolos específicos y contar con autorización del Gobierno federal.

En ese contexto, el Gobierno de Chihuahua reiteró su disposición para esclarecer los hechos y fortalecer la coordinación institucional.

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