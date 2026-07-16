Remodelación y pandemia tumban afluencia de Centrito Valle

Comerciantes, vecinos y autoridades coinciden en que las obras y sus retrasos afectaron la actividad económica y provocaron el cierre de establecimientos

De ser uno de los sitios más boyantes de San Pedro, el Centrito Valle ahora registra una baja afluencia de visitantes y, según autoridades municipales, esto se debe a la remodelación mal ejecutada durante el gobierno de Miguel Treviño, sumada a los efectos que ya había dejado la pandemia.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Nuevo León -16 de julio

A casi dos años de su reapertura, el lugar sigue siendo una herencia “amarga” del exalcalde sampetrino, pues si bien la remodelación se tradujo en un espacio visualmente atractivo, actualmente luce semivacío y enfrenta problemáticas que afectan tanto a vecinos como a comerciantes.

El secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, dijo a El Horizonte que el municipio busca revertir la caída en la afluencia de visitantes mediante el programa "Vuelve al Centrito".

“Sí se cayó la afluencia de visitantes. Lo que pasa es que la obra que se hizo, y la forma en la que se hizo, quebró a muchos negocios que ya no pudieron recuperarse; fue la pandemia y luego la obra".

“Además, faltó mucha claridad para explicar el tema del estacionamiento, que es algo en lo que también ya estamos trabajando”, indicó el funcionario.

Según comerciantes de la zona, las ventas nunca terminaron de recuperarse porque, aunque el lugar quedó “bonito”, los clientes “ya no volvieron” debido a problemas como la falta de estacionamiento, por lo que algunos negocios tuvieron que cambiarse de ubicación.

Tal es el caso de la Cerrajería Valle, que se ubicaba en la calle Orinoco 207-A. Su propietaria, Martha Garza, aguantó hasta el final, pero con el paso del tiempo y tras la entrega de la obra, se vio obligada a abandonar el local.

“Me di cuenta de que los clientes decían: ‘Prefiero ir a otro lugar, es muy difícil llegar al Centrito’, y por todos esos comentarios tuve que salirme porque ya me estaba quedando sin clientes”, reveló.

Ante este panorama, el municipio lanzó el pasado miércoles el programa "Vuelve al Centrito", que se llevará a cabo dos sábados al mes, a partir del 25 de julio y hasta diciembre. La iniciativa contempla actividades culturales, presentaciones artísticas y permisos para extender mesas en las banquetas, con la finalidad de hacer más atractivo el polígono para los visitantes.

A raíz de la remodelación, el Centrito Valle se convirtió en el escenario de dos realidades opuestas: la de vecinos y comerciantes que padecen los problemas derivados de una obra mal ejecutada durante la administración de Treviño y la de visitantes que consideran que el lugar quedó “lindo”.

A tres años del inicio de los cierres viales y más de dos desde su reapertura, vecinos y comerciantes reportan escasez de cajones de estacionamiento, calles mal diseñadas donde los camiones quedan atascados, registros de servicios en malas condiciones y hasta un “estrangulamiento” de la vialidad derivado del rediseño urbano.

En contraste, los visitantes afirman que el Centrito es ahora un lugar agradable y seguro para pasear y realizar compras o consumir servicios. Aseguran que, aunque las obras tardaron demasiado tiempo, finalmente dejaron banquetas amplias y una amplia oferta de establecimientos.

Con múltiples retrasos y una inversión de $700 millones de pesos, la polémica remodelación del Centrito Valle representó uno de los mayores descalabros políticos para Miguel Treviño de Hoyos, ya que su ejecución provocó protestas y bloqueos viales por parte de vecinos y comerciantes inconformes con las demoras en los trabajos.

La obra inició el 7 de noviembre de 2022 y fue reabierta a finales de agosto de 2024. Se estima que, durante ese periodo, alrededor de 40 de los 300 negocios que operaban en la zona cerraron definitivamente o tuvieron que mudarse.

Aunque los problemas han disminuido, hasta hace pocos meses seguían siendo frecuentes los apagones debido a que el soterramiento de los cables de energía eléctrica y telecomunicaciones se realizó de manera incorrecta. Los canales subterráneos carecían de drenaje adecuado, lo que provocaba acumulaciones de agua.

En mayo del año pasado, el hoy fallecido alcalde Mauricio Fernández Garza calificó la obra como un “mugrero” y presentó una denuncia penal contra los funcionarios responsables de su ejecución, incluido Treviño.

A finales de ese mismo mes, El Horizonte dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un presunto quebranto de $400 millones de pesos en las obras de remodelación del Centrito Valle, correspondiente a pagos no justificados y trabajos que presuntamente no fueron realizados.

Vecinos padecen secuelas

Familias que tienen más de 40 años en Centrito Valle, como la de Esperanza de la Garza, señalan fallas de origen y falta de supervisión en la obra.

La vecina alertó sobre el peligro que representan los registros de servicios subterráneos.

“Están todos rotos. En toda la calle Tamazunchale ves algunos levantados y otros partidos. Da miedo caminar por ahí. Hay registros de la CFE, de telefonía y de otros servicios. Está bonito, pero dejaron muchas cosas sin supervisión y eso nos preocupa porque, si así están a dos años de la obra, imagínate más adelante cuántos accidentes podrían ocurrir”, manifestó.

A esta preocupación se suma la problemática vial. Según Roberto de la Garza, el rediseño urbano estranguló la circulación vehicular, lo que también dificulta el acceso a las propiedades de la zona.

“El tráfico es muy pesado y, si se atraviesa un camión, ya nadie puede pasar. Ya sea un vehículo de servicios públicos, el camión de la basura o cualquier unidad de carga, la circulación se detiene porque la calle quedó de un solo carril”, cuestionó.

Por su parte, Martha Garza, propietaria de la Cerrajería Valle, relató que la principal razón para abandonar su local fue la caída de las ventas, ya que los clientes dejaron de acudir debido, principalmente, a la falta de espacios para estacionar sus vehículos.

“Aguantamos la remodelación, aguantamos la pandemia y soportamos muchas cosas. Yo me mantuve, pero después vino el estrés por el tráfico y los clientes. Todo mundo se atora, todo mundo llega enojado; la gente tiene que dar dos o tres vueltas porque no encuentra dónde estacionarse y, al final, los negocios terminaron cerrando. Lo mismo me pasó a mí”, indicó Garza.

'Fue un capricho político', asegura Lorenia Canavati

Para los comerciantes que lograron resistir a las obras de remodelación en el Centrito Valle, el proceso dejó una lección sobre cómo la planeación urbana no debe depender del capricho de un gobernante ni obedecer a tiempos electorales.

“Creo que muchos opinamos sobre lo que queríamos y, de repente, de la noche a la mañana nos cerraron todas las calles, algo que habíamos pedido que no se hiciera".

“Ahora entiendo que lo hicieron porque querían terminar la obra durante esa administración. Mencionamos que era un tema político; sin embargo, así se hizo y por eso nos afectó muchísimo”, narró Lorenia Canavati, exfuncionaria estatal y propietaria del restaurante Joker Tortas & Burgers.

Tras atravesar una fuerte caída financiera, la tendencia finalmente comenzó a revertirse.

“Nuestras ventas han ido incrementándose mes con mes".

“Es un crecimiento normal; sin embargo, antes estábamos en picada y ahora la tendencia es ascendente, con aumentos superiores al 10 por ciento".