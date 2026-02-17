Voces de NL exigen terminar obras del Aeropuerto de Monterrey

Ante el “tiradero” persistente del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), que afecta a los pasajeros y da mala imagen a la ciudad, legisladores federales de todos los partidos exigieron acabar cuanto antes la remodelación o, por lo menos, fijar una fecha de conclusión que sea previa al arranque del Mundial FIFA.

Algunos, como el diputado federal panista por Nuevo León, Víctor Pérez, indicaron que este tema lo escalarán hasta la Cámara de Diputados para pedirle desde tribuna a la empresa OMA, operadora de la central aeroportuaria, que acelere los trabajos.

Luego de que hoy se publicó que en el Aeropuerto Internacional de Monterrey “sigue el tiradero” por obras interminables, diputados federales del PAN, PRI, PT y la senadora de Morena, Judith Díaz, se pronunciaron porque el gobierno federal presione al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) a agilizar los trabajos.

La senadora morenista por Nuevo León afirmó que es evidente que el problema “no es de dinero” porque las utilidades de OMA han crecido. Más bien, dijo, es falta de estrategia por parte de OMA, lo cual le está pegando a la conectividad internacional de Monterrey.

Conectividad internacional y responsabilidad de OMA

Según datos de OMA, el aeropuerto tiene 60 destinos directos, de los cuales 35 son nacionales y 25 internacionales, conectando con nueve países en tres continentes y 14 aerolíneas.

“Como empresa responsable del aeropuerto, tienen que asumir una responsabilidad y tienen que agilizar el trabajo porque quienes la llevaremos por esto no solo van a ser los usuarios internacionales, sino quienes nos movilizamos en este aeropuerto tan importante que precisamente tiene un carácter internacional. Son obras paradas, no necesariamente por motivos económicos; queremos saber qué es lo que les impide avanzar y no dejar al estado en las condiciones en las que se encuentra”.

El panista Víctor Pérez señaló que, además de llevar el tema a tribuna, también lo planteará directamente con la empresa a fin de destrabar esa problemática.

“Los pasajeros pagan una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más elevadas de México; estos ingresos no se traducen en mejoras tangibles ni en una experiencia de viaje eficiente para los usuarios”.

Impacto de las condiciones actuales en los pasajeros

La diputada federal, Marcela Guerra, señaló que ha visto cómo los pasajeros, algunos con discapacidad, batallan por las condiciones en que está la central aeroportuaria.

“Me ha tocado ver plafones tirados, necesitan tener mucha seguridad porque va a venir mucha gente; debe de haber instalaciones acordes a lo que somos los mexicanos. Yo creo que, pasando el mundial, se deben revisar las concesiones porque eso siempre lo hemos señalado, porque puede haber corrupción de por medio, porque por algo OMA no cumple”.

El diputado federal del PT, Santiago González, indicó que, al ser un aeropuerto concesionado, tienen la obligación de cumplir con las necesidades del usuario, además de que, en el caso específico del AIM, este tiene una de las TUA más altas de México y esta es una razón más para concluir estas obras.

“Sí observamos que hay mucha lentitud en los trabajos, que también esto está provocando mucho, mucho malestar, y yo creo que la urgencia es a que les apuren a los trabajos, que es un aeropuerto que está concesionado y que, como concesión, pues lógicamente deben cumplir quienes tengan esta concesión. Monterrey es uno de los aeropuertos del país que cobran el TUA más caro de todo México y justamente yo creo que esa es una de las razones por las que deben cumplir”.

Problemas estructurales y retrasos en el AIM

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) sigue recibiendo a sus miles de pasajeros diarios con un “tiradero” al que no se le ve fin. La promesa es que la ampliación y modernización son parte de los “preparativos” mundialistas, por lo que deberán estar listas para ese evento, pero las terminales, operadas por el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que encabeza Ricardo Dueñas Espriú, siguen provocando molestias como:

Falta de asientos en las salas de espera

Obras sin terminar

Escaleras eléctricas descompuestas

Mal aspecto generalizado

Falta de túneles para conducir a los pasajeros al llegar y salir de un vuelo

Ganancias de OMA y su contraste con la situación actual

En contraste, OMA sigue aumentando sus ganancias. De acuerdo con el último Resultado Operativo y Financiero, disponible en su página de internet, sus utilidades crecieron más de 10% el año pasado, pasando de $3,755 millones de pesos de enero a septiembre del 2024 a $4,142 millones de pesos en 2025.

Posicionamiento mundialista de Monterrey

En un comunicado enviado a El Horizonte en noviembre pasado, OMA indicó que los trabajos están avanzando y que incluso algunas partes ya se habían entregado.

“Se incluyen 11 sedes mundialistas, como Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Toronto, reforzando la posición de Monterrey como punto estratégico para la conectividad aérea del norte del país”.

Pero en esta ocasión, la empresa no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el retraso.

