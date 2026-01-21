Avanza remodelación del Espacio de la Unidad en Juárez

El municipio de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, continúa con paso firme en su ambicioso proyecto de recuperación del tejido social.

Esta semana se anunció el inicio de obras del nuevo Espacio de Unidad en la colonia Vistas de San Juan, un proyecto que beneficiará de manera directa a más de 2,500 vecinos y vecinas.

Rumbo a la meta de 100 espacios públicos

Este nuevo centro recreativo forma parte de un plan estratégico que busca consolidar 100 nuevos espacios públicos antes de que concluya la presente administración. Durante el evento, el edil juarense destacó el avance acelerado de esta iniciativa: