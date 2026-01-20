Podcast
MIRADOR_MITRAS_2_e2878e08e1
Nuevo León

Entrega Adrián de la Garza remodelación del Parque Mirador Mitras

La obra contó con una inversión de 10.7 millones de pesos y no solo moderniza las instalaciones deportivas, sino que devuelve a los vecinos un espacio seguro

  • 20
  • Enero
    2026

En el marco de los preparativos para el Mundial FIFA 2026 y con el firme objetivo de fortalecer el tejido social, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, hizo entrega oficial de la primera etapa de rehabilitación del parque en la colonia Mirador de las Mitras.

La obra, que representó una inversión de 10.7 millones de pesos, no solo moderniza las instalaciones deportivas, sino que devuelve a los vecinos un espacio seguro para la convivencia. Durante el evento, el edil regiomontano reveló que este proyecto es parte de una ambiciosa estrategia de recuperación de espacios públicos.

“Es una inversión de cerca de $500 millones de pesos que está haciendo Monterrey en más de 60 parques, espacios públicos o deportivos. Esto sin contar el mantenimiento constante a las más de 1,100 plazas que tenemos”, puntualizó el alcalde.

Infraestructura a detalle

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló los trabajos técnicos realizados para dignificar el área incluyen cancha de pasto sintético protegida con 86 metros de reja acero y malla de protección de ocho metros de altura, la construcción de 712 metros cuadrados de andadores de concreto, instalación de 20 luminarias tipo proyector para las canchas y alumbrado especializado en áreas peatonales y mobiliario urbano.

Vecinos recuperan la seguridad

Para los habitantes de Mirador de las Mitras, la rehabilitación ha cambiado la dinámica del barrio. Irma Gloria Aguilar, secretaria de la Mesa Directiva, agradeció la intervención en un espacio que anteriormente se encontraba en condiciones de abandono.

“Ahora nos da mucho gusto ver que todos los vecinos andan aquí a las ocho, nueve o 10 de la noche caminando, con los niños jugando porque ya hay más iluminación”, expresó la representante vecinal.

Un Monterrey deportivo hacia el 2026

La entrega contó con la presencia de figuras clave como el Director de Cultura Física y Deportes, Aldo De Nigris, y las diputadas locales Cecy Robledo y Myrna Grimaldo, subrayando la importancia de fomentar el deporte a pocos meses de que Monterrey sea sede mundialista.

Este parque es apenas uno de los 60 que la administración municipal proyecta intervenir durante sus primeros dos años de gestión, apostando por la "cultura del encuentro" y la salud física como herramientas para mejorar la calidad de vida de los regiomontanos.


Comentarios

Etiquetas:
