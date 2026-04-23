Entrega Adrián de la Garza remodelación del Centro DIF Monterrey

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y dignificar la atención ciudadana, el Gobierno de Monterrey, a través del sistema DIF municipal, encabezó hoy la entrega de las obras de remodelación del Centro de Bienestar Familiar (CBF) y la Unidad Básica de Rehabilitación en la colonia Fomerrey 45, al sur de la ciudad. El evento fue presidido por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, como parte del programa estratégico “Espacios DIFerentes”. Un espacio digno para la comunidad Con una inversión de 2.1 millones de pesos, las autoridades buscan transformar estos puntos de encuentro en áreas seguras, funcionales y de alta calidad para los vecinos. Durante el recorrido por las instalaciones, el munícipe destacó que contar con infraestructura adecuada es fundamental para la convivencia y la paz social. “Parte de nuestro trabajo y de nuestro plan era tener lugares dignos donde quisieran venir. Esto pone la pauta para que se pueda hacer más comunidad y eso también sirve mucho para la paz, la tranquilidad y la seguridad”, afirmó de la Garza.

Transformación integral del CBF

Los trabajos realizados en el Centro de Bienestar Familiar incluyeron una renovación profunda de las áreas comunes, como aulas equipadas con aire acondicionado, colocación de pisos nuevos, pintura, iluminación y renovación de baños, la creación de una cocina especializada para clases de panadería y chocolatería; además de la habilitación de un salón de bailoterapia con espejos y una nueva área infantil.

Modernización en rehabilitación física

Por su parte, la Unidad Básica de Rehabilitación recibió una actualización técnica para mejorar las terapias de los usuarios:

Nuevo Gimnasio: Instalación de piso de caucho y mobiliario renovado. Privacidad: Habilitación de cubículos individuales con camillas para terapias personalizadas. Equipamiento: Instalación de espejos y persianas para optimizar el entorno clínico.

'Espacios DIFerentes'

Este proyecto no es un esfuerzo aislado; forma parte de una iniciativa mayor que contempla la modernización de 31 áreas del DIF, que incluyen estancias infantiles, centros comunitarios, unidades de rehabilitación y las propias oficinas generales de la institución.

Al cierre del evento, Gaby Oyervides exhortó a los beneficiarios a apropiarse de estos lugares y difundir los servicios gratuitos que se ofrecen. “Pasen la voz para que más gente pueda venir a aprovechar estos espacios y disfrutar de cada una de las actividades”, concluyó

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