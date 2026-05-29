Reportan 103 detenciones y reducción del 77% en homicidios en NL

El secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas, informó que durante la última semana se registraron 103 detenciones relevantes, de las cuales 23 corresponden a objetivos prioritarios, como resultado de los operativos coordinados entre corporaciones estatales y federales.

Durante su participación en la Mesa de Construcción de Paz, el funcionario detalló que los objetivos prioritarios fueron detenidos en distintos municipios del estado: 10 en Monterrey, cinco en Juárez, cuatro en Guadalupe, dos en Santiago y dos más en García.

Derivado de estas acciones, se logró el aseguramiento de siete vehículos y 12 armas de fuego. Escamilla Vargas agregó que, como parte de las tareas de vigilancia en zonas rurales, se detuvo a 27 personas, además del aseguramiento de seis vehículos y tres armas de fuego, lo que calificó como resultado del reforzamiento operativo en áreas de difícil acceso.

“Nuevo León encabeza la lista de los estados con mayores avances, logrados en el combate contra la violencia”, comentó.

En otro punto de su intervención, el secretario destacó que autoridades federales reconocieron los avances de Nuevo León en materia de seguridad, subrayando que el pasado miércoles se expusieron los resultados ante instancias nacionales. Señaló que este reconocimiento fue reiterado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el reporte presentado, Nuevo León encabeza la lista de las entidades con mayores avances en el combate a la violencia, al registrar una disminución del 77 por ciento en el promedio diario de homicidios.

El secretario expresó que la expectativa es mantener esta tendencia durante el fin de semana, mediante la continuidad de los operativos y la coordinación interinstitucional.

Finalmente, reiteró que las acciones de seguridad se mantienen de manera permanente y que los resultados presentados corresponden al trabajo conjunto de fuerzas estatales, federales y municipales.

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