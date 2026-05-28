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Nuevo León

Localizan en Escobedo túnel huachicolero conectado a poliducto

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y tampoco se ha informado si existía combustible almacenado o equipo especializado para la extracción ilegal

  • 28
  • Mayo
    2026

Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburo fue localizado por autoridades federales en las inmediaciones de un parque industrial en el municipio de Escobedo, muy cerca del Libramiento Noreste, lo que generó un importante despliegue de corporaciones de seguridad y fuerzas federales.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 07:00 horas, a un costado de un sitio dedicado al almacenaje de camiones de carga, en la zona del Parque Industrial Noreste, donde personal de seguridad detectó movimientos y excavaciones sospechosas que derivaron en la localización de una perforación conectada a un poliducto de Pemex.

De acuerdo con los primeros reportes, el túnel tendría una profundidad aproximada de cuatro metros y aparentemente era excavado con la intención de llegar hasta la línea de conducción de hidrocarburo para realizar una toma clandestina y sustraer combustible.

En el sitio fueron observados trabajos de remoción de tierra y maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora que presuntamente habría sido utilizada para facilitar las excavaciones alrededor del ducto.

La movilización de las autoridades se concentró a un costado del Libramiento Noreste, donde la zona fue acordonada mientras especialistas realizaban inspecciones para determinar el alcance de la excavación y verificar posibles daños en la infraestructura petrolera.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos y tampoco se ha informado si existía combustible almacenado o equipo especializado para la extracción ilegal.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Escobedo, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron resguardada el área mientras continuaban las investigaciones correspondientes.


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