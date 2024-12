Reportan que pirotecnia deja un muerto y 11 heridos en NL

En la víspera de las fiestas de Fin e Inicio de Año, Protección Civil de Nuevo León dio a conocer el saldo que, hasta este 30 de diciembre, ha dejado el uso de la pirotecnia en estas fiestas decembrinas: un muerto, 11 lesionados y 6 toneladas de pólvora decomisadas.

El director de la corporación estatal, Erik Cavazos, recordó que el uso de fuegos artificiales está prohibido en la entidad mediante decreto estatal publicado el pasado 6 de diciembre.

En la conferencia "Nuevo León Informa", el comandante pidió a la población no comprar pirotecnia, no usarla, no almacenarla, y sí denunciarla.

Y advirtió de las graves consecuencias que los fuegos artificiales dejan en niños y adultos, que van desde muerte, quemaduras, amputaciones y lesiones auditivas, hasta otras afectaciones graves en la salud.

Otros daños los resienten las mascotas, como perros, gatos y aves, ya que perciben los sonidos con mayor intensidad.

Eso sin contar con la contaminación que se genera en el medio ambiente, provocando lluvia ácida y mayores gases de efecto invernadero.

Alertó que las lesiones por el uso de pirotecnia han aumentado un 35 por ciento.

El mal uso es la primera causa de las lesiones provocada por la pólvora, que en estos días se comercializa en forma de "cohetes”, "chifladores", "palomas” y demás explosivos que suelen tronar los pequeños en las fiestas decembrinas.

Y en cuanto a los incendios en casa, el almacenamiento de pirotecnia ocupa una de las primeras causas.

El funcionario reconoció que las sanciones por el comercio y empleo de la pirotecnia son leves comparadas con la ola de daños que deja, y hay la necesidad de trabajar para elevar las penas.

El delito es federal, y las autoridades estatales trabajan en la prevención.

Cavazos pidió a toda la población hacer la denuncia en el número 911 en caso de que conozcan puntos de venta y/o almacenaje.

La tragedia más reciente fue la sucedida en una casa en el municipio de Guadalupe el 24 de diciembre, minutos antes de la Noche Buena.

En el domicilio había pirotecnia almacenada y, tras tronar uno de los denominados "chifladores”, se generó una explosión en la que un hombre de 91 años falleció y seis personas más resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

Esta es la numeralia que este año ha generado el uso de la pirotecnia:

Fallecidos: 01

Lesionados: 11

Incendio en casa-habitación: 125

Incendios en baldíos: 125

Rescate animal: 11

Toneladas decomisadas: 6

Denuncias recibidas: 55

Comentarios