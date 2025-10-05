Resalta Sheinbaum reducción de homicidios en NL

En su informe denominado "La transformación avanza" la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que durante su administración, el número de homicidios en Nuevo León disminuyó un 61%.

Destacó que en un periodo de 12 meses, el homicidio doloso se redujo un 32% a nivel nacional.

"Entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025 se cometieron 27 homicidios diarios menos" explicó la presidenta.

Entre las entidades que resaltan con una disminución se encuentran:

Zacatecas 88%

Chiapas 73%

Jalisco 62%

Guanajuato 47%

Sonora 46%

Por su parte, la mandataria afirmó que este resultado es parte del fortalecimiento de la "Estrategia de seguridad y justicia", conformada por cuatro ejes.

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. Coordinación entre todos los órdenes de Gobierno.

En tanto, el gobernador Samuel García afirmó que se encontraban muy contentos por lo logrado en el 2025.

“Muy contentos el logro en seguridad, el mejor año de Nuevo León, por eso hicimos el decreto de que 2025 es el año de la seguridad pública, el mejor de los últimos 10 años y hoy lo destacó la presidenta”, expresó el mandatario estatal.

