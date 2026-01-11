Sheinbaum resalta avances obtenidos de Plan Michoacán

Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya está dando resultados en materia de seguridad, al tiempo que refrendó el compromiso del Gobierno de México de mantenerse cercano a la población mediante la atención a las causas sociales.

Durante la entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar, la mandataria subrayó que este plan contempla acciones integrales para impulsar el desarrollo económico, social y de infraestructura en la entidad.

Impulso al desarrollo y bienestar social

Sheinbaum detalló que el Plan Michoacán incluye créditos para el campo, apoyo al manejo forestal, ampliación del programa Sembrando Vida y precios preferenciales para productores de maíz y lenteja.

Además, contempla el fortalecimiento de la electrificación, la expansión del internet gratuito, el impulso al turismo y mayores oportunidades para jóvenes a través de programas sociales y educativos.

“Vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad, que seguirá dando resultados”, afirmó la presidenta.

Avances en seguridad nacional

En materia de seguridad, destacó que la atención a las causas es el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido en 40% a nivel nacional.

También señaló que, tras 36 años de gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación ha logrado sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas, apoyada en el aumento del salario mínimo y la consolidación de los Programas para el Bienestar, que en 2026 contarán con un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Programas sociales y obras estratégicas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Michoacán más de un millón 326 mil personas reciben apoyos sociales, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos este año.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó el avance en la modernización de la carretera Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, mientras que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció 41 acciones en salud con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos.

