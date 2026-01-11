Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sheinbaum_muestra_avances_Plan_Michoacan_e9f572f2d9
Nacional

Sheinbaum resalta avances obtenidos de Plan Michoacán

Recordó que desde el inicio de su gobierno el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido en 40% a nivel nacional

  • 11
  • Enero
    2026

Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya está dando resultados en materia de seguridad, al tiempo que refrendó el compromiso del Gobierno de México de mantenerse cercano a la población mediante la atención a las causas sociales.

Durante la entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar, la mandataria subrayó que este plan contempla acciones integrales para impulsar el desarrollo económico, social y de infraestructura en la entidad.

Impulso al desarrollo y bienestar social

Sheinbaum detalló que el Plan Michoacán incluye créditos para el campo, apoyo al manejo forestal, ampliación del programa Sembrando Vida y precios preferenciales para productores de maíz y lenteja.

Además, contempla el fortalecimiento de la electrificación, la expansión del internet gratuito, el impulso al turismo y mayores oportunidades para jóvenes a través de programas sociales y educativos.

“Vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad, que seguirá dando resultados”, afirmó la presidenta.

Avances en seguridad nacional

En materia de seguridad, destacó que la atención a las causas es el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido en 40% a nivel nacional.

También señaló que, tras 36 años de gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación ha logrado sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas, apoyada en el aumento del salario mínimo y la consolidación de los Programas para el Bienestar, que en 2026 contarán con un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Programas sociales y obras estratégicas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Michoacán más de un millón 326 mil personas reciben apoyos sociales, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos este año.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó el avance en la modernización de la carretera Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, mientras que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció 41 acciones en salud con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

SCJN_avala_extinsion_fideicomisos_096c01d439
SCJN avala extinsión de más de 100 fideicomisos instados por AMLO
whatsapp_image_2026_01_12_at_70015_am_3_1024x768_e70544c527
Desmantelan narcolaboratorios en Durango, Sinaloa y Michoacán
Sheinbaum_Trump_ca8411791f
Sheinbaum y Trump acuerdan reforzar seguridad tras llamada
publicidad

Últimas Noticias

deportes_paris_fc_b7e9b4bfb6
¡Resultado histórico! París FC elimina al PSG de la Copa francesa
erfhbgfsre_4d4fab0a4e
Celebra Guadalupe los 100 años de Doña Gaudencia
tamaulipas_53e73019a5
Invasión de predios en Altamira; denuncian despojo en El Repecho
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×