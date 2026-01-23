Resalta EUA cooperación con México para entrega de Ryan Wedding

Luego de que Ryan Wedding, máximo capo canadiense de la droga, se entregara voluntariamente a las autoridades, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación del Estado mexicano para este hecho.

En un comunicado emitido mediante redes sociales, Johnson agradeció a la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para apoyar a su homólogo norteamericano, Donald Trump, en impedir el flujo de drogas a lo largo del continente.

"El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, y da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen", se lee en el texto.

Sin tensión binacional

De igual manera, el funcionario aseguró que ambas naciones mantienen una gran relación con base en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en el combate al crimen organizado mediante instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el Departamento de Justicia y el FBI.

"México y los Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global. Los Estados Unidos han mantenido un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida", dijo.

La justicia no conoce fronteras.

El embajador recordó que, tal como se prometió en campaña, la administración de Trump continuará combatiendo el tráfico de drogas y armas, que año con año cobran la vida de cientos de miles de estadounidenses cada año.

"El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia", cerró.

¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan James Wedding fue un atleta olímpico canadiense, quien llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 y posteriormente se convirtió en el mayor traficante de drogas en el país, siendo comparado por autoridades con capos de la talla de Pablo Escobar o Joaquín Guzmán Loera.

A lo largo de su carrera criminal acumuló varios delitos como conspiración para distribuir sustancias controladas, exportación de cocaína, crimen organizado, asesinato e intento se asesinato.

El 6 de marzo de 2025 fue incluído en la lista de los 10 más buscados del FBI, hasta que este 22 de enero se entregó a las autoridades de la Ciudad de México.

