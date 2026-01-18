Sheinbaum resalta Plan de Justicia para pueblos indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este domingo el Plan de Justicia para Pueblos Chichímeca y Otomí, en el municipio de San Miguel Allende.

En su llegada, la mandataria federal fue recibida por integrantes de los pueblos pertenecientes a Guanajuato y Querétaro, quienes le brindaron flores, abrazos y rituales.

La representante Nadia Rodríguez Ramírez, subdelegada de la comunidad de Cieneguilla Tierra Blanca, Guanajuato, destacó la relevancia de su presencia para los pueblos indígenas.

"Es un honor recibir a la primer mujer presidenta en nuestra historia, porque en nuestras comunidades, la mujer siempre ha sido columna vertebral" exclamó Rodríguez Ramírez.

Aseguró que los pueblos indígenas buscan una alianza para "sanar la tierra y construir un México donde 'quepan' todos" para avanzar en la comercialización y distribución de recursos.

Presidenta destaca importancia de reconocimiento al pueblo indígena

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue hasta la Cuarta Transformación que se reconoció a los pueblos indígenas, gracias al humanismo mexicano.

"El humanismo mexicano tiene dos pilares. Una: los valores, la cultura de lo que hoy llamamos México [...] El otro: la historia de México desde el inicio de la Independencia" explicó la mandataria.

Sheinbaum Pardo recalcó que la funcionalidad de los planes de justicia son para obligar al Gobierno a reconocer a los pueblos indígenas y sus tierras originarias, el cual inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Inició con el Plan de Justicia del pueblo yaqui. Inició pidiendo perdón, no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado" destacó la presidenta.

Como parte de su discurso, la presidenta resaltó lo escrito por el exmandatario López Obrador en su libro más reciente de nombre "Grandeza", en el que resalta su agradecimiento con los pueblos indígenas.

"Aún cuando han transcurrido siglos, estamos a tiempo de rectificar y aceptar que si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de Nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana" citó.

Cobertura territorial del Plan de Justicia

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas brindó detalles sobre la Cobertura territorial del Plan de Justicia, el cual abarcará alrededor de 11 municipios para beneficiar a más de 119,822 personas.

Mencionó que junto con el Museo de Antropología e Historia y con una inversión de 11.76 millones de pesos, se contempla la construcción de diversas brechas de accesos, así como el despliegue de trabajos de investigación e instalación de Casas Comunitarias.

Resolución de conflicto agrario

Con el fin de resolver el conflicto agrario, se realizará un Ejido Nuevo Cruz del Palmar, cuya extensión de 569 hectáreas será delimitado para resolver la situación que ha prevalecido por más de 80 años.

En tanto, el titular del instituto aseguró que con la apertura del diálogo, se pueden llegar a un común acuerdo.

"Este es un ejemplo de cuando hay voluntad y disposición de diálogo, se puede llegar a buenos acuerdos y se puede hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades" aseguró Regino Montes.

Ante el desglose de inversión, se dio paso a la entrega de un reconocimiento que certifica la resolución de dicho conflicto ejidal.





