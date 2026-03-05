Rescatan a cachorro atrapado en drenaje de Juárez

La Nueva División Ambiental rescató a un cachorro atrapado dentro de la tubería del drenaje, en el municipio de Juárez.

Esto surgió después de recibir un reporte ciudadano, en el que se detallaba que un perro se encontraba en peligro.

Ante esto, se realizaron las maniobras necesarias para liberar al ejemplar que se encontraba atorado dentro de la infraestructura sanitaria.

En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, así como con personal de Agua y Drenaje, Protección Civil de Juárez y Bienestar Animal Municipal, se llevó a cabo el despliegue.

Atención oportuna es vital para rescatar animales

El secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero aseguró que la atención oportuna es vital para resguardar a los animales que se encuentren en situación de riesgo.

“La atención oportuna a los reportes ciudadanos es fundamental para proteger la vida y el bienestar de los seres sintientes. Este rescate demuestra que, cuando las instituciones trabajamos de manera coordinada, podemos actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de riesgo. La Nueva División Ambiental seguirá fortaleciendo la colaboración interinstitucional y promoviendo la participación ciudadana, porque cada reporte puede marcar la diferencia y contribuir a salvar vidas.”

Con estas acciones, la dependencia refrendó su compromiso por atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y salvaguardar el bienestar animal.

