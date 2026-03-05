Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rescatan_cachorro_tuberia_juarez_18e5657a7c
Nuevo León

Rescatan a cachorro atrapado en drenaje de Juárez

Ante esto, se realizaron las maniobras necesarias para liberarlo que se encontraba atorado dentro de la infraestructura sanitaria

  • 05
  • Marzo
    2026

La Nueva División Ambiental rescató a un cachorro atrapado dentro de la tubería del drenaje, en el municipio de Juárez.

rescatan-cachorro-tuberia-juarez.jpg

Esto surgió después de recibir un reporte ciudadano, en el que se detallaba que un perro se encontraba en peligro.

Ante esto, se realizaron las maniobras necesarias para liberar al ejemplar que se encontraba atorado dentro de la infraestructura sanitaria.

rescatan-cachorro-tuberia-juarez.jpg

En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, así como con personal de Agua y DrenajeProtección Civil de Juárez y Bienestar Animal Municipal, se llevó a cabo el despliegue.

Atención oportuna es vital para rescatar animales

El secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero aseguró que la atención oportuna es vital para resguardar a los animales que se encuentren en situación de riesgo.

“La atención oportuna a los reportes ciudadanos es fundamental para proteger la vida y el bienestar de los seres sintientes. Este rescate demuestra que, cuando las instituciones trabajamos de manera coordinada, podemos actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de riesgo. La Nueva División Ambiental seguirá fortaleciendo la colaboración interinstitucional y promoviendo la participación ciudadana, porque cada reporte puede marcar la diferencia y contribuir a salvar vidas.” 

Con estas acciones, la dependencia refrendó su compromiso por atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y salvaguardar el bienestar animal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×