Tamaulipas

Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras

Los habitantes señalaron que el brote de aguas residuales se registra en varios puntos de la zona, incluyendo intersecciones de calles donde el drenaje continúa

  • 05
  • Marzo
    2026

Habitantes del fraccionamiento Las Brisas, en Matamoros, denunciaron que desde hace varios meses enfrentan problemas por el estancamiento de aguas negras en distintas calles del sector, situación que aseguran ya ha generado molestias, malos olores y riesgos para la salud.

Drenaje tapado desde hace cuatro meses

Uno de los vecinos afectados señaló que el drenaje tiene alrededor de cuatro meses tapado y aunque en algunas ocasiones han acudido trabajadores a revisar el problema, únicamente realizan sondeos en los registros laterales, lo que no ha solucionado la situación.

Por su parte, el vecino Óscar Martínez indicó que los residentes han cumplido con el pago del servicio de agua; sin embargo, consideran injusto que no se les brinde la atención necesaria para resolver el problema.

Presencia de mosquitos y riesgos para la salud

Los habitantes señalaron que el brote de aguas residuales se registra en varios puntos de la zona, incluyendo intersecciones de calles donde el drenaje continúa derramándose, lo que incluso ha provocado la presencia de mosquitos y enfermedades entre algunos vecinos.

Reportes y solicitud de acción inmediata

Asimismo, comentaron que ya se realizaron reportes ante las autoridades e incluso personal acudió a tomar fotografías, pero hasta el momento no han enviado el camión especializado, conocido como “trompa de elefante” para limpiar el sistema de drenaje.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros para que atienda el problema a la brevedad, ya que temen que la situación empeore y represente un mayor riesgo para las familias que habitan en el sector, especialmente para los niños que juegan en la vía pública.


