Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!

El tipo de cambio sería uno de los indicadores clave que también resentirá los efectos de la guerra en Irán durante los próximos días.

Y es que, con base en los diversos escenarios pronosticados por analistas, en el panorama más pesimista, donde el conflicto llegue a escalar a otros países de la región, la cotización del tipo de cambio alcanzaría y superaría los $20.00 pesos.

Explicaron que, en este caso, se considera que existe una gran escalada del conflicto, involucrando incluso a otros países de la región de manera abierta, causando un bloqueo duradero del suministro energético del Medio Oriente, así como afectaciones a la infraestructura petrolera.

La situación también obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto en lo referente a políticas enfocadas a la reducción de tasas de interés.

“Bajo este escenario se observan presiones inflacionarias significativas que obligan a la Reserva Federal a contemplar incrementos de la tasa de interés en el año, a la par de un aumento significativo de la aversión al riesgo, ante la posibilidad de que el conflicto sea más amplio, incluyendo regiones fuera del Medio Oriente”, detalló Grupo Financiero Base a través de un análisis.

Aunado a ello, señalaron que, en un escenario central, en el que se considere que la guerra se mantenga por más tiempo y se presenta una escalada, pero de forma gradual, sin disrupciones severas o sostenidas en el comercio de energéticos, el tipo de cambio estaría rondando los $18.00 pesos por dólar.

“Se observan presiones inflacionarias mayores y la Reserva Federal podría suspender recortes adicionales de la tasa de interés de forma indeterminada.

"Lo anterior, combinado con mayor aversión al riesgo, podría llevar al tipo de cambio hacia niveles entre $17.60 y $18.00 pesos por dólar”, explicó.

En tanto que, en el panorama o proyección más optimista, en donde la guerra termina rápido (en el transcurso del mes actual), sin una escalada significativa en los ataques ni disrupciones prolongadas en el suministro de energéticos, el tipo de cambio cotizaría en niveles no mayores a $17.00 pesos.

Detallaron que en este escenario, “no cambiarían las expectativas de inflación y se esperaría que la Reserva Federal reanude los recortes de la tasa de interés en el año”.

Por ello, dentro de este contexto, consideraron que “el tipo de cambio mantendría su tendencia a la baja e inclusive podría perforar el soporte de $17.00 pesos por dólar y alcanzar niveles cercanos a $16.80 pesos por dólar antes de que termine el primer semestre”.

A manera de conclusión, los expertos coinciden en que la guerra en Medio Oriente implica un riesgo de mayor volatilidad cambiaria y, en consecuencia, de presiones inflacionarias a través de alzas en los precios del petróleo y otros energéticos que registran gran demanda.

Cotización sube 3% en una semana

Mientras tanto, en la última semana —que abarca días previos al inicio de la guerra, su arranque y su desarrollo actual—, el tipo de cambio ya reporta un alza en su cotización.

Y es que, el miércoles pasado, el valor cerró en $17.17 pesos por dólar.

Posteriormente, continuó escalando hasta cerrar en $17.70 pesos por dólar al concluir la jornada de ayer martes.

Al comparar dichas cifras, el avance es de 3 por ciento.

Comentarios