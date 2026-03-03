Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario

Gracias a una reforma a la ley, ahora los jefes de cualquier tipo de trabajo ya no podrán molestar a sus empleados con mensajes o llamadas fuera del horario laboral.

Fue el pleno del Congreso de la Unión el que aprobó la reforma presentada por el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Miguel Sánchez, la cual reconocía que la desconexión digital es un derecho de los trabajadores.

“Hoy trabajar ya no termina cuando sales de la oficina, prácticamente nunca acaba. El trabajo se mete al celular, a las comidas, al descanso y al tiempo con la familia. Y eso no es normal y tampoco es justo. Ya basta de normalizarlo”.

“Ya no podemos seguir viviendo para trabajar. Tenemos que trabajar para vivir. Esta reforma manda un mensaje claro: en México, el trabajo digno también significa respetar el tiempo de las personas”, dijo el diputado Miguel Sánchez en la tribuna.

La reforma establece que los trabajadores tienen derecho a desconectarse una vez que su jornada laboral haya terminado, sin que eso implique sanciones o afectaciones por parte de las empresas.

Es decir, que los trabajadores no están obligados a responder llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral.

