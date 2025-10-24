Samuel García agradece por apoyo brindado para damnificados

Durante la mañana de este viernes, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda agradeció a la ciudadanía, así como a diversas corporaciones por los apoyos obtenidos en beneficio a las personas afectadas por las lluvias registradas en al menos cinco entidades del país.

El mandatario estatal agradeció a Fuerza Civil por el apoyo brindado para enviar el apoyo, y destacó el primer lugar obtenido en seguridad por la corporación, al aumentar cinco puntos de su calificación anterior.

"De ser primer lugar con 74% de calificación, hoy tenemos de nuevo, el primer lugar con 78%. Por eso este viernes quiero aprovechar de nuevo a Fuerza Civil, que además de cumplir su función de brindar Nuevo León, extra nos ayuda para mandar estos apoyos a los estados que sufrieron estas inundaciones" explicó García Sepúlveda.

También agradeció a la Secretaría General encabezada por Miguel Flores por su colaboración al enviar por medio de helicópteros, diversos recursos como lanchas, staff, rescatistas, vehículos, unidades de carga pesada para llegar a las zonas desconectadas de Veracruz.

"Los helicópteros han sido claves en llegar a las zonas desconectadas. Porque una cosa es mandar ayuda que puede llegar por tierra, pero otra muy diferente es llegar a donde están las comunidades afectadas e incomunicadas en caminos" recalcó el gobernador.

También agradeció a la titular de la Secretaría de Igualdad, Martha Herrera; a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; así como a todos aquellos presidentes municipales que instalaron centros de acopio para recaudar víveres.

Además, destacó que octubre "es el mejor mes del 2025, debido a la tendencia en la disminución de delitos registrados en la entidad.

