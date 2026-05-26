Suma Samuel García más de US$3,500 millones en gira europea

Al concluir su gira de trabajo por la Unión Europea, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció un balance histórico para la entidad tras consolidar una derrama económica que asciende a los $3,500 millones de dólares en inversión extranjera directa.

El cierre de esta jornada se dio en París, donde el mandatario estatal confirmó la atracción de 850 millones de dólares por parte de la multinacional Saint-Gobain.

Tras recorrer el corporativo y sostener un diálogo con los directivos, García Sepúlveda destacó que estos recursos se destinarán a la expansión de sus plantas operativas en los municipios de Santa Catarina y Apodaca, consolidando al estado como el hub de innovación industrial para América Latina.

“Ellos hacen todo lo que tiene que ver con vidrio, construcción, impermeabilizantes y ellos están invirtiendo en una primera fase 850 millones de dólares para su planta en Santa Catrina y Apodaca y nos dijeron que para Febrero habrá otro anuncio, pero esa sigue en estudio”, indicó García.

Saint-Gobain, líder global en construcción ligera y sostenible con más de 360 años de historia, opera a través de múltiples unidades de negocio, plantas industriales y centros de distribución estratégicamente ubicados en el país.

La gira a detalle

El recorrido del mandatario estatal por el viejo continente dejó compromisos clave en diversos sectores estratégicos:

Suecia

La gira inició en Estocolmo, logrando la atracción de capitales de firmas como Scania y Atlas Copco, además de amarrar planes de expansión con los gigantes tecnológicos y automotrices Ericsson y Volvo.

Países Bajos

Se consolidó una de las inversiones más disruptivas del viaje por 270 millones de dólares para la instalación de un mega invernadero tecnológico en el municipio de Galeana, operado por las empresas Alpine Green, Van der Hoeven y Signify. Asimismo, la cervecera Heineken anunció 400 millones de dólares para fortalecer su capacidad productiva y proyectos de experiencia en la entidad.

España

En Madrid, la empresa Naturgy comprometió 350 millones de dólares para robustecer la infraestructura eléctrica estatal ante el boom del nearshoring. Por su parte, la firma COX invertirá 1,000 millones de dólares en el desarrollo de parques eólicos y solares en las zonas metropolitana y periférica de Monterrey.

En materia turística, se confirmó el nuevo vuelo Monterrey-Madrid con Iberia (a partir del 2 de junio), la promoción de la ruta con Aeroméxico y una inversión de 50 millones de dólares del Grupo Hotelero Barceló.

Francia

Previo al anuncio de Saint-Gobain, el gobernador concretó con Vinci Airports un proyecto de 465 millones de dólares para modernizar el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el cual unirá las Terminales A y C.

Para conmemorar los 200 años de relación diplomática entre México y la Unión Europea, el gobernador adelantó que en noviembre se realizará un magno evento en la entidad en coordinación con la MEDEF Internacional de Francia, organismo que agrupa a más de 7,100 empresas galas.

Finalmente, García aprovechó la plataforma para visitar las federaciones rectoras del futbol en Suecia y Países Bajos, promoviendo de primera mano a Nuevo León como sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El mandatario estatal extendió la invitación a las aficiones europeas para vivir el "Mundial Más Norteño", destacando que el estado los recibirá con una flota renovada de transporte público, nuevos parques urbanos y un Parque Fundidora completamente listo para albergar el Fan Fest oficial de la justa mundialista.

Comentarios