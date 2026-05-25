Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
samuel_garcia_concreta_400_mdd_mas_e99fcf0ac0
Nuevo León

Samuel García afianza inversión de US$400 millones para AIM

El mandatario estatal aseguró que esta inyección económica apoyará en distintos aspectos del aeropuerto, como el servicio de migración y acceso

  • 25
  • Mayo
    2026

En sus últimos días de gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afianzó este lunes una inversión de 400 millones de dólares en beneficio del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Estos recursos destinados por Vinci Airports buscarán la fusión y modernización de las terminales A y C.

Desde Francia, el mandatario estatal aseguró que esta inyección económica apoyará en distintos aspectos del aeropuerto, como el servicio de migración y acceso.

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, explicó.

Este proyecto responde al crecimiento económico e industrial de Nuevo León, impulsado por el nearshoring y la llegada de nuevas inversiones extranjeras de alto impacto ante el incremento en la demanda de conectividad aérea para pasajeros y carga

Expansión fortalece posición de Nuevo León como centro logístico en América Latina

Dicha expansión aeroportuaria fortalece la posición de la entidad como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.

Estos fondos se suman a los 400 millones de dólares invertidos por la compañía aeroportuaria del 2024, a partir de su participación estratégica en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_BBVA_Monterrey_archivo_9d7fa6661b
Anuncian blindaje vial y vecinal por el Mundial en Guadalupe 
unicef_mundial_proteccion_menores_61ec430d44
Lanzan estrategia de protección a menores durante el Mundial
policia_san_pedro_ligado_homicidio_arboleda_sigue_suspendido_0341c3c263
Policía ligado al homicidio en Arboleda sigue suspendido
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_26_at_4_26_03_PM_dc154d37fe
Coahuila busca reducir rezago educativo de 455 mil personas
Jesus_Corona_Damian_a4d82a1d17
Dan suspensión provisional a alcalde de Cuautla contra detención
516ea3e6_1140_450d_8573_44f39f73c489_bee70f2033
Exige Manolo atender riesgos en escuelas tras muerte de menor
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×