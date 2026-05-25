Samuel García afianza inversión de US$400 millones para AIM

En sus últimos días de gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afianzó este lunes una inversión de 400 millones de dólares en beneficio del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Estos recursos destinados por Vinci Airports buscarán la fusión y modernización de las terminales A y C.

Desde Francia, el mandatario estatal aseguró que esta inyección económica apoyará en distintos aspectos del aeropuerto, como el servicio de migración y acceso.

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, explicó.

Este proyecto responde al crecimiento económico e industrial de Nuevo León, impulsado por el nearshoring y la llegada de nuevas inversiones extranjeras de alto impacto ante el incremento en la demanda de conectividad aérea para pasajeros y carga.

Expansión fortalece posición de Nuevo León como centro logístico en América Latina

Dicha expansión aeroportuaria fortalece la posición de la entidad como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.

Estos fondos se suman a los 400 millones de dólares invertidos por la compañía aeroportuaria del 2024, a partir de su participación estratégica en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

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