Nuevo León

Samuel García encabeza carrera 'Corre Ahorra 2026'

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey instaló un módulo informativo para promover la cultura del cuidado y uso responsable del recurso hídrico

  • 07
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García encabezó este sábado la carrera “Corre Ahorra 2026” encabezó en el circuito Parque Fundidora–Paseo Santa Lucía, en el municipio de Monterrey.

samuel-garcia-encabeza-carrera.jpg

En el marco del Día Mundial del Agua y de la Semana Estatal del Agua busca fomentar hábitos responsables en el uso del recurso hídrico desde el hogar y la vida cotidiana.

Se contó con la participación de 5 mil corredoras y corredores organizada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, cuyo director general Eduardo Ortegón Williamson también se sumó al recorrido.

samuel-garcia-encabeza-carrera.jpg

Con recorridos de tres y cinco kilómetros, el evento deportivo se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y participación, donde las familias disfrutaron de una jornada de activación física, convivencia y conciencia ambiental.

Instalan módulo informativo para promover la cultura del cuidado del agua

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey instaló un módulo informativo para promover entre la ciudadanía la cultura del cuidado y uso responsable del agua, reforzando el mensaje de la campaña “Ahora ahorra”.

samuel-garcia-encabeza-carrera.jpg

El organismo reiteró que continuará promoviendo iniciativas que fomenten el uso responsable del líquido vital.


