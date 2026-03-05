Podcast
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola

Mikel Arriola dijo que el país buscará convertirse en sede del torneo en 2029, en un intento por ampliar su protagonismo dentro del futbol internacional

México buscará ser sede del próximo Mundial de Clubes.

Este jueves, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que México buscará convertirse en sede del Mundial de Clubes 2029, en un intento por ampliar su protagonismo dentro del futbol internacional.

El directivo explicó que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX levantarán la mano para organizar el torneo, luego de que el país consolidara su papel como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Arriola destacó que México ocupa el séptimo lugar en valor dentro de la FIFA, lo que refleja el peso del país dentro del mercado global del futbol.

“Pocos países tienen la capacidad en infraestructura de conectividad y de garantizar todos los demás elementos como México”, afirmó el dirigente.

No obstante, la carrera por la sede será competida, pues países como Brasil, Qatar, Alemania y Australia son posibles candidatos.

Para aspirar a organizar el torneo, México deberá demostrar ante la FIFA que puede cumplir con los requisitos de seguridad, infraestructura hotelera, conectividad y atractivo comercial que exige un evento de esta magnitud.

El nuevo formato de 32 clubes, implementado en 2025, implica además un reto logístico mayor, con más partidos, más sedes y una mayor demanda de servicios, por lo que las autoridades del futbol mexicano deberán presentar un plan sólido para convencer al organismo internacional.


