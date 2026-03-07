Podcast
Reporte Ciudadano
Whats_App_Image_2026_03_07_at_2_03_17_PM_50a8d5ea00
Nuevo León

Rescata PC Guadalupe a "Welo", perrito atrapado en barandal

Utilizando una herramienta separadora hidráulica, los elementos lograron abrir el espacio suficiente para liberar la cabeza de "Welo" de forma segura

  • 07
  • Marzo
    2026

Elementos de Protección Civil realizaron con éxito el rescate de un perro que se encontraba en una situación de riesgo en la Colonia Balcones de San Miguel.

El reporte movilizó a los brigadistas hacia un domicilio de la zona, donde localizaron a “Welo”, un perro de tamaño mediano y aproximadamente 4 años.

El canino había quedado atrapado de la cabeza entre los barrotes de un barandal de forja, en una posición comprometida que apuntaba del exterior hacia el interior de la vivienda.

Ante la desesperación de los propietarios y el estrés del animal, el personal especializado actuó con rapidez y precisión.

Utilizando una herramienta separadora hidráulica, los elementos lograron abrir el espacio suficiente para liberar la cabeza de "Welo" de forma segura.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 2.03.17 PM (1).jpeg

Tras una revisión rápida por parte de los rescatistas, se confirmó que, afortunadamente, el perro no presentaba lesiones ni heridas que pusieran en peligro su salud.

“Afortunadamente, el animal no presentaba lesiones tras el incidente. Al finalizar el servicio, se brindaron recomendaciones a los propietarios para prevenir este tipo de situaciones y evitar riesgos para sus mascotas”, reportó Protección Civil municipal.

Tras el incidente, se exhortó a la ciudadanía a mantener espacios seguros para sus mascotas, revisando constantemente cercas, barandales o huecos donde los animales puedan quedar vulnerables.

¿TIENES UNA EMERGENCIA? 

El municipio de Guadalupe pone a disposición los siguientes números para reportar cualquier situación de riesgo:
911 (Emergencias generales)
81 1771 8801 (Protección Civil Municipal)


