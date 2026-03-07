Podcast
Nuevo León

San Pedro cerrará por obras tramo en Alfonso Reyes  

Estas labores forman parte integral del plan de modernización que busca renovar las condiciones de movilidad y servicios en esta importante vialidad

  • 07
  • Marzo
    2026

Como parte de los avances en el proyecto de la "Nueva Alfonso Reyes", el municipio de San Pedro Garza García informó que, a partir del lunes 9 de marzo, se llevará a cabo el cierre total de la incorporación de la calle Cuauhtémoc hacia la avenida Alfonso Reyes.

Esta medida es necesaria para proceder con la introducción de infraestructura subterránea en la calle Cuauhtémoc. 

Estas labores forman parte integral del plan de modernización que busca renovar las condiciones de movilidad y servicios en esta importante vialidad del municipio.

“La medida permitirá avanzar en la introducción de infraestructura subterránea en Cuauhtémoc, que forma parte del proyecto de modernización de esta importante arteria del municipio”, informaron las autoridades municipales.

RUTAS ALTERNAS

Para evitar congestionamientos en la zona de Tampiquito, las autoridades viales sugieren las siguientes alternativas según su sentido de circulación:

  • De Cuauhtémoc hacia Alfonso Reyes (al Oriente): Continuar por la calle Plutarco Elías Calles hasta conectar con Alfonso Reyes.
  • Desde Alfonso Reyes (Oriente) hacia Cuauhtémoc: Tomar la lateral inferior a la altura de la Torre de Reyes para ingresar a la vialidad.
  • Desde Alfonso Reyes (Poniente) hacia Cuauhtémoc: Seguir la ruta por Cuauhtémoc, luego Plutarco Elías Calles, Laredo y subir por Privada Herradura.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

La administración exhortó a los conductores a planear sus traslados con anticipación y a extremar precauciones. 

“El Municipio de San Pedro exhortó a los conductores a planear sus traslados con anticipación, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones de los Agentes Viales, a fin de evitar contratiempos”, agregaron.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de los vecinos y automovilistas, reiterando que estas molestias temporales resultarán en una infraestructura de primer nivel para el beneficio de todos los sampetrinos.


