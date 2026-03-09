 Se reunirá PAN a final de mes para temas electorales

Aunque las elecciones 2027 parecen estar muy lejos, a los partidos ya les quema por amarrar acuerdos y candidatos, y el PAN ya se está preparando y será a finales de marzo que se reúnan aquí en Nuevo León.

La diputada panista y presidenta del Congreso Local, Itzel Castillo, indicó que la reunión será entre líderes panistas locales y nacional para saber el rumbo que tomará el partido en el 2027.

“Nosotros en Acción Nacional, apenas este fin de mes tendremos reunión en el Consejo Nacional, tengo entendido que también se van a analizar algunos temas, pero, pues digo, es válido que cada partido político busque las bases como ellos decidan”, dijo la diputada Itzel Castillo.

Se le cuestionó sobre si se analizará el tema de la alianza, lo cual afirmó.

“En el partido de Acción Nacional, nosotros trabajaremos en que podamos llegar a más gobiernos. “Aún no se dice cómo, pero sin alianza con alianza o con quien sea, pero bueno, somos respetuosos y como integrante del Consejo Nacional, pues esperaremos a que se presente el proyecto y poder votarlo en su momento”, agregó Castillo.

