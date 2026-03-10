Podcast
Coahuila

Ordenan a precandidato de Morena retiro de espectaculares y lonas

El Instituto Electoral de Coahuila ordenó a Morena retirar las publicaciones y materiales que pudieran vulnerar los principios de equidad en la contienda

  • 10
  • Marzo
    2026

El precandidato de Morena, Alberto Hurtado, retiró espectaculares y lonas de precampaña que incluían la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el Instituto Electoral de Coahuila ordenara el retiro de propaganda relacionada con ese material dentro del proceso electoral local.

La decisión se da después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila resolviera medidas cautelares derivadas de una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en la que se señalaba que la propaganda podría constituir actos anticipados de precampaña y uso indebido de la figura presidencial.

El organismo electoral determinó que la difusión de propaganda debía ajustarse a lo establecido en el Código Electoral de Coahuila, por lo que ordenó a Morena retirar las publicaciones y materiales que pudieran vulnerar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda.

A través de redes sociales, Hurtado señaló que parte de su propaganda fue retirada o dañada durante la madrugada y responsabilizó al Partido Revolucionario Institucional de los hechos.

En su mensaje, el precandidato afirmó que colocó la publicidad con recursos propios y que su campaña se basa en recorridos diarios por colonias, barrios y ejidos.

“Con mucho esfuerzo puse mis lonas de precampaña. Ustedes saben que soy de la cultura del esfuerzo y caminamos 10 horas diarias en las colonias, barrios y ejidos, pero al PRI le da coraje ver el cariño que nos tiene la gente y esta madrugada mandaron cortar otra vez mi anuncio”, expresó en su publicación.

La queja presentada ante el IEC señalaba que diversas personas precandidatas de Morena realizaban propaganda electoral a pesar de tratarse de precandidaturas únicas, lo que, de acuerdo con la normativa electoral, limita la realización de actos de precampaña y la difusión de este tipo de publicidad.

El Instituto Electoral indicó que las medidas cautelares buscan evitar posibles afectaciones a los principios de equidad e igualdad en la contienda, mientras se resuelve el fondo del procedimiento especial sancionador. 


