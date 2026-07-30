Sedena y ley de NL respaldan operación de prepas militarizadas

La SEP prohibirá escuelas militarizadas desde el ciclo 2026-2027, mientras Nuevo León mantiene 11 planteles creados por ley estatal y respaldados por Sedena

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Mientras en el país crece el debate sobre la operación de instituciones con formación militar tras el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años, en Tamaulipas, Nuevo León tiene 11 colegios con el modelo educativo militarizado respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sustentado por un organismo creado mediante una ley estatal.

A nivel federal, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció este miércoles que, a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto, quedará prohibida en el país la operación de escuelas bajo la modalidad de "militarizadas".

En un comunicado, la SEP informó que las instituciones que sean detectadas operando bajo esta denominación o esquema serán suspendidas de manera inmediata y se iniciarán los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

La decisión fue anunciada tras la muerte de Dafne en la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En Nuevo León opera el sistema de Colegios Militarizados "General Mariano Escobedo", creado en 2017 durante la pasada administración estatal.

El primer plantel fue inaugurado en el poniente de Monterrey como parte de un proyecto impulsado en coordinación con la Sedena, durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

El modelo se consolidó posteriormente mediante la creación, por ley, del organismo público descentralizado encargado de su operación.

Aunque inició operaciones en 2017, fue el 16 de enero de 2019 cuando el modelo quedó formalmente regularizado mediante la Ley que crea el Colegio Militarizado "General Mariano Escobedo" del Estado de Nuevo León.

La Ley que crea el Colegio Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León señala que las prepas militarizadas impartirán una educación media superior y superior, mediante la formación de un esquema militar.

Dentro de los aspectos importantes está promover la conciencia institucional, los valores y el amor y lealtad a la patria.

A siete años del arranque del proyecto, el modelo se ha expandido en la entidad.

Actualmente existen 11 planteles bajo este esquema educativo y este martes egresaron mil 100 estudiantes correspondientes al Colegio Militarizado "General Mariano Escobedo".

La reciente ceremonia de graduación de más de 1,000 alumnos contó con la presencia de autoridades municipales, estatales y directivos del Colegio Militarizado, representantes de la Cuarta Región Militar, la Séptima Zona Militar, la Séptima Zona Aérea Militar y de la Guardia Nacional.

Además de la educación media superior, la institución informó que amplió su oferta académica al nivel superior y mantiene convenios con 49 empresas para incorporar a sus alumnos al modelo de educación dual, así como acuerdos con organismos empresariales como Caintra, Canaco e Index para facilitar su inserción laboral.