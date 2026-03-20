SEDENA ensaya blindaje total rumbo al Mundial 2026 en México

Con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) encabezó un simulacro estratégico de seguridad en el Campo Militar 37-A, en Santa Lucía, Estado de México, como parte de la preparación del país ante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El ejercicio, denominado “Ollamani” y enmarcado en el Plan “Kukulcán”, reunió a dependencias federales, estatales y organismos vinculados al torneo, en un esfuerzo por fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios de alto riesgo.

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Durante la jornada se recrearon situaciones complejas que podrían presentarse durante el Mundial.

Entre ellas, la detección de artefactos explosivos improvisados, ataques en transporte público, incidentes con materiales peligrosos en estadios y hasta intentos de secuestro de personal diplomático.

También se llevaron a cabo evacuaciones aeromédicas y operativos de defensa contra drones, reflejando la evolución de las amenazas en eventos masivos.

Mandos militares destacaron que este tipo de ejercicios permiten anticipar riesgos y mejorar la coordinación entre instituciones.

“La preparación es clave para responder con eficacia ante cualquier contingencia”, señalaron durante el despliegue.

SEDENA encabeza ejercicio estratégico de seguridad de cara al Mundial 2026 con la participación de la Federación Mexicana de Futbol. pic.twitter.com/bRAgOsNPJ1 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 20, 2026

Coordinación entre instituciones, eje de la estrategia

En el simulacro participaron la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entre otras instancias.

La presencia de organismos civiles y cuerpos de emergencia también fue clave para afinar protocolos conjuntos, desde la atención inmediata hasta la recuperación de operaciones en caso de crisis.

Objetivo: garantizar seguridad total en el Mundial

De acuerdo con lo informado, estas acciones buscan asegurar la protección de aficionados, selecciones, personal operativo y ciudadanía durante la justa mundialista.

Por su parte, la FMF reconoció el trabajo coordinado entre autoridades y reiteró su compromiso de colaborar en los preparativos.

“La coordinación institucional será determinante para ofrecer un Mundial seguro”, indicaron representantes del organismo.

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