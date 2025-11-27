Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer las nuevas reglas de operación del Servicio Militar Nacional (SMN), un proceso obligatorio para todos los mexicanos, hombres y mujeres, al cumplir 18 años.

El documento establece: “Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización”, quienes deberán servir en el Ejército o la Armada según sus capacidades.

El SMN deja de ser exclusivo para hombres

Aunque durante décadas el servicio estuvo destinado únicamente a varones, desde 2020 las mujeres pueden participar, y ahora las nuevas reglas refuerzan su incorporación.

La convocatoria señala una invitación respetuosa para todas las mujeres mayores de 18 años que deseen integrarse de manera voluntaria en los Centros de Adiestramiento del país.

Un sistema con historia desde 1940

El reclutamiento militar moderno se formalizó en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se promulgó el Reglamento del SMN.

Los jóvenes nacidos en 1924 fueron los primeros en participar bajo este nuevo marco legal.

Actualmente el servicio se compone de cinco fases: Alistamiento, Sorteo, Reclutamiento, Adiestramiento y Liberación.

El adiestramiento tendrá 13 sesiones sabatinas

Como parte de los ajustes, la Sedena anunció que a partir de 2026 el adiestramiento se reorganizará y constará de 13 sesiones sabatinas, un cambio que busca modernizar y sistematizar la preparación castrense.

¿Qué significa sacar bola negra, blanca o azul?

El tradicional sorteo para definir la modalidad de cumplimiento sigue vigente. Estas son las tres opciones:

Bola Negra

Significa “disponible”.

El recluta no está obligado a marchar ni a participar en el adiestramiento.

Bola Blanca o Azul

Significa “encuadrado”.

El joven sí debe asistir a las marchas y sesiones de instrucción militar.

Comentarios