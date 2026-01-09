Podcast
Nacional

Sofocan incendio en fábrica de pintura en Estado de México

Dichas llamas sobresalían del techo del inmueble, que aparentemente era utilizado como bodega por los encargados del inmueble

  • 09
  • Enero
    2026

Autoridades sofocaron el incendio de una fábrica de pintura registrado este viernes en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Incendio-fábrica-pintura-moviliza-Estado-México.jpg

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos en los que muestran como la columna de humo denso ascendía hacia el cielo, la cual era visible desde varios kilómetros a la redonda.

En ellas se muestra como las llamas sobresalían del techo del inmueble, que aparentemente era utilizado como bodega por los encargados.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron hasta el lugar para realizar las labores de sofocación correspondientes. Vecinos de la colonia Granjas Independencia comenzaron a acercarse para auxiliar a las autoridades con mangueras y cubetas. 

Esto provocó alarma entre los testigos, debido a que una estación de gasolina se encuentra cercana a la zona, lo que podría derivar un siniestro de mayor magnitud.

Las llamas del siniestro consumieron 500 metros cuadrados de borra y cartón en la colonia Granjas Independencia. 

Incendio-fábrica-pintura-moviliza-Estado-México.jpg

No se reportan personas lesionadas o fallecidas por este incendio.

Alcaldesa reconoce labor de cuerpos de emergencia

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros reconoció la labor ejercida por elementos de rescate durante el siniestro reportado en este viernes.

A través de redes sociales, mencionó que sus acciones demuestran "su entrega y disciplina".


Comentarios

Etiquetas:
