Sofocan incendio en fábrica de pintura en Estado de México

Autoridades sofocaron el incendio de una fábrica de pintura registrado este viernes en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos en los que muestran como la columna de humo denso ascendía hacia el cielo, la cual era visible desde varios kilómetros a la redonda.

Piden apoyo de @HCB_Ecatepec @C5Edomex para el fuerte incendio que se está saliendo de control en

Avenida Plutarco Elias Calles, Tolotzin II, 55146 #Ecatepec de Morelos, Méx. pic.twitter.com/JGdCLeAMuo — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 9, 2026

En ellas se muestra como las llamas sobresalían del techo del inmueble, que aparentemente era utilizado como bodega por los encargados.

Así se ve el incendio en Ecatepec!! pic.twitter.com/tes2hXydBz — 👺Capitan del barco👺 (@_Berthelo) January 9, 2026

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron hasta el lugar para realizar las labores de sofocación correspondientes. Vecinos de la colonia Granjas Independencia comenzaron a acercarse para auxiliar a las autoridades con mangueras y cubetas.

Personal operativo de la #ProtecciónCivilEdoMéx participa en la atención de un incendio registrado en una bodega que almacenaba desperdicio industrial, ubicada en la colonia Granjas Independencia, municipio de #Ecatepec. pic.twitter.com/eg5kTsMWgB — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) January 9, 2026

Esto provocó alarma entre los testigos, debido a que una estación de gasolina se encuentra cercana a la zona, lo que podría derivar un siniestro de mayor magnitud.

Las llamas del siniestro consumieron 500 metros cuadrados de borra y cartón en la colonia Granjas Independencia.

No se reportan personas lesionadas o fallecidas por este incendio.

Alcaldesa reconoce labor de cuerpos de emergencia

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros reconoció la labor ejercida por elementos de rescate durante el siniestro reportado en este viernes.

A través de redes sociales, mencionó que sus acciones demuestran "su entrega y disciplina".

✅ En Ecatepec reconocemos el valor y el profesionalismo de nuestro Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.



Su intervención oportuna en el combate al incendio registrado en una bodega de pacas de pastura seca, en Acolman, demuestra su entrega, disciplina y compromiso con la… pic.twitter.com/RkrMeVluFa — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) January 9, 2026

