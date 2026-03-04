Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Autoridades_anuncian_cierre_del_capitolio_de_Texas_5c54f5dbbc
Internacional

Respalda Senado de EUA campaña de Trump contra Irán

Con esto, se bloqueó la resolución bipartidista que buscaba detener la ofensiva aérea, haciendo que tuvieran que pedir autorización al Congreso para más golpes

  • 04
  • Marzo
    2026

En una votación que subraya la creciente tensión bélica en Oriente Medio, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución destinada a frenar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán.

El resultado, de 47 votos a favor y 53 en contra, representa un espaldarazo temprano a un conflicto que se expande sin una estrategia de salida definida por parte de la Casa Blanca.

Una votación marcada por la disciplina de partido

La resolución sobre los poderes de guerra buscaba obligar al jefe del Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso antes de iniciar nuevos ataques.

AP26063189591720.jpg

Pese a la importancia de la medida, la votación siguió estrictamente las líneas partidistas, con dos excepciones notables: Rand Paul, senador republicano, votó a favor de limitar los poderes presidenciales, y John Fetterman, senador demócrata, quien se alineó con el bloque republicano al votar en contra de la resolución.

Tensión en el pleno

La gravedad del momento quedó reflejada en el inusual comportamiento de la cámara. Los senadores demócratas permanecieron sentados en sus escritorios durante todo el proceso, una formalidad reservada para ocasiones de trascendencia histórica.

Antes de la votación, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, lanzó un duro cuestionamiento a sus colegas:

“¿Está usted con el pueblo estadounidense, que está agotado de guerras interminables, o está con Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos meten torpemente de cabeza en otra guerra?”

conflicto-iran-eua-israel.jpg

'Prioridad a la seguridad nacional'

Desde la acera opuesta, el liderazgo republicano defendió la libertad de acción del presidente. El senador John Barrasso criticó la iniciativa demócrata, calificándola como un intento de obstrucción política en medio de una crisis de seguridad.

“Los demócratas prefieren obstruir a Donald Trump antes que destruir el programa nuclear de Irán”, aseveró Barrasso, enviando un mensaje claro de que su partido no permitirá restricciones que, a su juicio, debiliten la postura de fuerza frente a Teherán.

Un conflicto incierto

Este rechazo legislativo deja el camino libre para que la administración Trump continúe su campaña militar en una región ya desestabilizada. Sin una resolución de poderes de guerra que actúe como contrapeso, el destino de las tropas estadounidenses y la estabilidad de Oriente Medio quedan, por ahora, bajo la dirección exclusiva del Ejecutivo.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
AP_25293029794066_fb50e45f34
Asegura Trump que Cuba está 'desesperada' por hacer un acuerdo
finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Estados de EUA demandan a Trump para frenar aranceles del 10%
publicidad

Últimas Noticias

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×