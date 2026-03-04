Respalda Senado de EUA campaña de Trump contra Irán

En una votación que subraya la creciente tensión bélica en Oriente Medio, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución destinada a frenar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán.

El resultado, de 47 votos a favor y 53 en contra, representa un espaldarazo temprano a un conflicto que se expande sin una estrategia de salida definida por parte de la Casa Blanca.

Una votación marcada por la disciplina de partido

La resolución sobre los poderes de guerra buscaba obligar al jefe del Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso antes de iniciar nuevos ataques.

Pese a la importancia de la medida, la votación siguió estrictamente las líneas partidistas, con dos excepciones notables: Rand Paul, senador republicano, votó a favor de limitar los poderes presidenciales, y John Fetterman, senador demócrata, quien se alineó con el bloque republicano al votar en contra de la resolución.

Tensión en el pleno

La gravedad del momento quedó reflejada en el inusual comportamiento de la cámara. Los senadores demócratas permanecieron sentados en sus escritorios durante todo el proceso, una formalidad reservada para ocasiones de trascendencia histórica.

Antes de la votación, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, lanzó un duro cuestionamiento a sus colegas: