Respalda Senado de EUA campaña de Trump contra Irán
Con esto, se bloqueó la resolución bipartidista que buscaba detener la ofensiva aérea, haciendo que tuvieran que pedir autorización al Congreso para más golpes
En una votación que subraya la creciente tensión bélica en Oriente Medio, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución destinada a frenar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán.
El resultado, de 47 votos a favor y 53 en contra, representa un espaldarazo temprano a un conflicto que se expande sin una estrategia de salida definida por parte de la Casa Blanca.
Una votación marcada por la disciplina de partido
La resolución sobre los poderes de guerra buscaba obligar al jefe del Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso antes de iniciar nuevos ataques.
Pese a la importancia de la medida, la votación siguió estrictamente las líneas partidistas, con dos excepciones notables: Rand Paul, senador republicano, votó a favor de limitar los poderes presidenciales, y John Fetterman, senador demócrata, quien se alineó con el bloque republicano al votar en contra de la resolución.
Tensión en el pleno
La gravedad del momento quedó reflejada en el inusual comportamiento de la cámara. Los senadores demócratas permanecieron sentados en sus escritorios durante todo el proceso, una formalidad reservada para ocasiones de trascendencia histórica.
Antes de la votación, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, lanzó un duro cuestionamiento a sus colegas:
“¿Está usted con el pueblo estadounidense, que está agotado de guerras interminables, o está con Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos meten torpemente de cabeza en otra guerra?”
'Prioridad a la seguridad nacional'
Desde la acera opuesta, el liderazgo republicano defendió la libertad de acción del presidente. El senador John Barrasso criticó la iniciativa demócrata, calificándola como un intento de obstrucción política en medio de una crisis de seguridad.
“Los demócratas prefieren obstruir a Donald Trump antes que destruir el programa nuclear de Irán”, aseveró Barrasso, enviando un mensaje claro de que su partido no permitirá restricciones que, a su juicio, debiliten la postura de fuerza frente a Teherán.
Un conflicto incierto
Este rechazo legislativo deja el camino libre para que la administración Trump continúe su campaña militar en una región ya desestabilizada. Sin una resolución de poderes de guerra que actúe como contrapeso, el destino de las tropas estadounidenses y la estabilidad de Oriente Medio quedan, por ahora, bajo la dirección exclusiva del Ejecutivo.
