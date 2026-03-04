Queda conductor prensado tras choque de tráiler

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe rescataron a un conductor que quedó prensado tras un choque por alcance entre dos unidades de carga registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió cuando un camión se impactó contra un doble remolque que se encontraba detenido sobre el carril de baja, presuntamente debido a una falla mecánica.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil, encabezados por el director Francisco Sánchez, acudieron al lugar para brindar atención al conductor lesionado, quien quedó atrapado entre la cabina destrozada del vehículo.

Para liberar a la víctima, los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas conocidas como “quijadas de la vida”, con las que lograron retirar parte de la estructura metálica y extraer al conductor que permanecía consciente.

Tras ser liberado, el lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, donde ingresó en código amarillo, lo que indica que presenta lesiones que requieren atención médica pero sin riesgo inmediato para su vida.





