Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rescatan_conductor_choque_camion1_60484db439
Coahuila

Queda conductor prensado tras choque de tráiler

El conductor de un camión quedó prensado tras impactar una unidad doble remolque sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe

  • 04
  • Marzo
    2026

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe rescataron a un conductor que quedó prensado tras un choque por alcance entre dos unidades de carga registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió cuando un camión se impactó contra un doble remolque que se encontraba detenido sobre el carril de baja, presuntamente debido a una falla mecánica.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil, encabezados por el director Francisco Sánchez, acudieron al lugar para brindar atención al conductor lesionado, quien quedó atrapado entre la cabina destrozada del vehículo.

Para liberar a la víctima, los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas conocidas como “quijadas de la vida”, con las que lograron retirar parte de la estructura metálica y extraer al conductor que permanecía consciente.

Tras ser liberado, el lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, donde ingresó en código amarillo, lo que indica que presenta lesiones que requieren atención médica pero sin riesgo inmediato para su vida.

rescatan-conductor-choque-camion2.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
publicidad

Últimas Noticias

hombre_extraviado_a07a750852
Localizan en San Pedro a hombre con reporte de extravío
cerca_del_80_por_ciento_de_nuevoleoneses_padecen_sobrepeso_u_obesidad_6e69e56e29
Advierten sobre impacto del sobrepeso en México
bronco_705cb325a9
Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×