Ataque con dron cerca del consulado de EUA en Dubái

El edificio del Consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado en las inmediaciones por un dron en medio de la escalada de represalias de Irán en Oriente Medio, informaron autoridades locales.

Videos difundidos en redes sociales la noche del martes mostraron una densa columna de humo elevándose cerca de la sede diplomática.

De acuerdo con la oficina de medios de Dubái, el incidente generó un incendio limitado que ya fue extinguido y no dejó personas lesionadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó al señalar que el dron impactó un estacionamiento adyacente al edificio consular.

“La última noticia que recibí fue que, lamentablemente, un dron impactó un estacionamiento junto al edificio de la Cancillería y provocó un incendio en el lugar”, declaró.

El funcionario añadió que todo el personal diplomático está contabilizado y recordó que Washington había iniciado previamente la retirada de parte de su personal en la región.

Explosiones en el Golfo

El incidente ocurrió en el cuarto día del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Durante la jornada se reportaron explosiones en varias ciudades del Golfo, incluidas Doha, Abu Dabi y la propia Dubái.

Autoridades locales indicaron que algunas detonaciones correspondieron a operaciones de interceptación de los sistemas de defensa aérea.

Turistas y vuelos afectados

La escalada ha generado caos en aeropuertos de la región y la cancelación de múltiples vuelos entre Oriente Medio y el Reino Unido. Aerolíneas como Emirates y Etihad mantienen operaciones limitadas, mientras que otras compañías suspendieron rutas por el cierre de espacios aéreos.

Viajeros británicos describieron escenas de tensión y confusión al intentar abandonar la zona, con retrasos, cancelaciones y falta de información oportuna.

Varios países del Golfo, entre ellos Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudita, han sido blanco de ataques en medio de la creciente confrontación regional.

Las autoridades de Dubái afirmaron que continúan monitoreando la situación y que se mantienen medidas para garantizar la seguridad pública.

Comentarios