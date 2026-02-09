Aceleran demanda en hospedaje de familias y jóvenes por Mundial

El Mundial 2026 comienza a mover el tablero financiero del turismo desde mucho antes del silbatazo inicial. En particular, familias y jóvenes están impulsando una ola de planeación temprana que convierte al torneo en una oportunidad única, pero también en un motor de consumo anticipado para el sector de viajes y hospedaje.

En este contexto, estos segmentos ya representan más de la mitad de los viajes relacionados con el evento deportivo hasta la fecha, acelerando la demanda. Entre los viajeros mexicanos, 16% planea viajar en familia, con estancias promedio de dos noches.

A nivel global, el patrón se replica: las estancias de dos noches concentran casi 30% de las reservaciones, seguidas por viajes de cuatro a cinco noches, que superan el 20%, lo que combina visitas breves con escapadas extendidas.

Bajo este escenario, Los Ángeles se posiciona como la ciudad anfitriona más atractiva, seguida por San Francisco, Seattle, Vancouver, Miami y Kansas City, concentrando una parte relevante del flujo turístico proyectado.

Asimismo, el mayor volumen de reservaciones familiares proviene de viajeros con base en Chicago, Arlington y Los Ángeles, lo que evidencia un fuerte interés desde los principales centros urbanos de Estados Unidos.

Por otro lado, el tipo de hospedaje revela ajustes en la oferta. Cerca del 75% de las reservaciones familiares corresponde a espacios de dos y tres habitaciones, impactando precios, disponibilidad y estrategias de inventario.

Paralelamente, las generaciones jóvenes marcan el ritmo del turismo mundialista. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, y la Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, lideran las búsquedas de estancias rumbo al torneo.

En el caso de México, la Generación Z concentra 21% de las reservaciones y concibe el viaje como una experiencia colectiva: 62% viaja en grupo y 23% en pareja, impulsando la demanda compartida.

Sin embargo, la activación del consumo no es uniforme, ya que responde a partidos específicos. Entre los turistas mexicanos, el encuentro México vs. Corea del Sur destaca como el de mayor atracción.

En conjunto, el Mundial se consolida como un fenómeno financiero que redistribuye flujos turísticos, anticipa gasto y redefine la planeación del viaje a escala global.

Comentarios