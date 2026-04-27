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Tamaulipas

Lluvias superan registros, pero no frenan sequía en Nuevo Laredo

El acumulado de lluvias en Nuevo Laredo alcanzó 104 milímetros durante abril de 2026, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 2025

  • 27
  • Abril
    2026

El acumulado de lluvias en Nuevo Laredo alcanzó 104 milímetros durante abril de 2026, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que no se prevén precipitaciones significativas en los últimos días del mes, lo que limita un cambio en las condiciones generales de sequía en la región.

El representante de la CILA en la ciudad, Ramón Meza González, explicó que las lluvias recientes aportaron 38 milímetros adicionales, lo que permitió alcanzar el total mensual, aunque el acumulado anual apenas llega a 109 milímetros en lo que va de 2026.

Este comportamiento refleja una concentración atípica de la precipitación en un solo mes, asociada a sistemas convectivos aislados y a la presencia de vaguadas en niveles medios de la atmósfera.

Pese a que estas lluvias han generado un alivio temporal en la superficie, favoreciendo la humedad del suelo y escurrimientos locales, especialistas señalan que no representan una recuperación sostenida del balance hídrico.

El clima semiárido de la región mantiene un déficit estructural de agua, lo que impide una recarga significativa de presas y acuíferos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días predominarán condiciones de estabilidad atmosférica, con temperaturas que oscilarán entre 32 y 36 grados Celsius, baja humedad y vientos ligeros, factores que favorecen la evaporación y reducen la probabilidad de nuevas lluvias.

Aunque las precipitaciones recientes ayudan a disminuir polvo y mejorar momentáneamente la disponibilidad de agua superficial, autoridades y especialistas recomiendan mantener medidas de uso eficiente del recurso hídrico, ya que el periodo seco podría extenderse en las siguientes semanas.


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