Adultos mayores acuden a revisiones gratuitas en Saltillo

Decenas de personas adultas mayores hicieron fila para acceder a revisiones médicas gratuitas con el objetivo de prevenir cualquier afectación a su salud.

La escena dejó una reflexión clara: no es necesario esperar a que aparezcan síntomas o dolencias para acudir al médico.

La cultura de la prevención debe formar parte de la vida tanto de jóvenes como de adultos mayores, ya que el cuidado oportuno puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo una enfermedad o enfrentar complicaciones mayores.

Especialistas reiteran que muchas enfermedades no se manifiestan con señales evidentes en sus primeras etapas.

En algunos casos, incluso situaciones o accidentes ocurridos en la infancia pueden derivar en padecimientos que acompañan a la persona durante toda su vida.

Por ello, las revisiones periódicas permiten identificar riesgos, controlar factores como la presión arterial o los niveles de glucosa, y establecer tratamientos antes de que surjan complicaciones.

“No es necesario que nos duela algo para irnos a revisar”, señalan quienes promueven estas jornadas de atención gratuita.

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud y garantizar una mejor calidad de vida en el futuro. Cuidarse hoy, coinciden expertos y ciudadanos, es la mejor inversión para evitar sorpresas mañana.

