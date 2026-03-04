Fiscalía descarta artefacto explosivo en plaza comercial

La Fiscalía General de Justicia del Estado aclaró que el objeto localizado en una plaza comercial del municipio de San Pedro no era un artefacto explosivo, luego de que el reporte generara movilización de cuerpos de seguridad durante la noche del martes.

El vicefiscal del estado, Alejandro Carlín Balboa, explicó que tras la revisión correspondiente se descartó cualquier riesgo.

“Totalmente (se descarta que haya sido un artefacto explosivo), nada más el contenido era el contenido de esa sustancia con estopa y era un bote”, especificó el funcionario.

Movilización policiaca tras el reporte

El reporte se registró durante la noche del martes, lo que provocó la movilización de elementos de la policía municipal. El objeto fue localizado al interior del local marcado con el número 128, ubicado sobre la calle Río Misisipi, en la colonia Centrito Valle, en San Pedro.

Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado acudió al sitio para realizar la inspección del objeto señalado como sospechoso.

“El día de ayer nos fue notificado que en el municipio de San Pedro fue ubicado un bote, en el cual se encontraba una sustancia que pudo haber sido tiner o gasolina, con estopa pero no había algún riesgo en ese momento”, dijo el vicefiscal.

No hay indicios de que fuera dirigido contra alguien

En cuanto a si el hecho estaba dirigido contra una persona en específico, Carlín Balboa indicó que hasta el momento no se cuenta con información que confirme esa versión.

“Hasta este momento no se tiene esa información (de si iba dirigido a alguna persona)”, puntualizó.

